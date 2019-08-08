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乌兰察布市启动心健康公益行动

2019年08月08日09:39 来源：人民网-人民健康网

8月2日，心健康公益行动计划在内蒙古自治区乌兰察布市正式启动。

乌兰察布市卫健委副主任、乌兰察布医学会副会长刘浩，内蒙古医师协会心血管内科医师分会会长、内蒙古医学会心血管病学分会主任委员、内蒙古自治区人民医院副院长赵兴胜，乌兰察布市中心医院党书记常胜利等嘉宾出席了本次会议，来自乌兰察布地区各级医院的120余名卫生同道也参与了此次活动。

启动仪式

会上，赵兴胜教授为刘大钧授予乌兰察布心健康公益行动计划执行主席聘书，并授予15名基层医生乌兰察布地区心健康公益大使称号。

乌兰察布心健康公益行动计划执行主席授牌仪式

会上，专家们分别针对基层胸痛中心的建设，急性心肌梗死的诊断与溶栓治疗，PCI术并发症及围手术期的抗凝药物使用做了详细的讲解。

据了解，心健康公益行动计划在乌兰察布市落地后，接下来的重点工作是基层医院的培训宣教，通过心健康公益行动计划培养全民保养心脏的健康意识，构筑心血管疾病的全面防线，提升基层诊疗水平，降低心血管疾病的发生率、死亡率。

(责编：徐玥晨(实习生)、李栋)


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