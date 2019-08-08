环境整治让乡村更美丽宜居

2018年1月份，中办、国办印发了《农村人居环境整治三年行动方案》。截至目前，三年行动方案实施进程过半，全国80%以上行政村的农村生活垃圾得到有效处理。《行动方案》只是一个启动方案，先让老百姓享受到干净整洁的村庄环境，最终目标是建立生态美、风貌美、环境美、风尚美、生活美的美丽乡村——

自5月中旬以来，农业农村部先后向各地通报了3批农村人居环境整治问题。截至7月上旬，第一批涉及23个省份的81条问题线索，核查属实或部分属实的问题已有49条得到整改。

2018年1月份，中办、国办印发了《农村人居环境整治三年行动方案》（简称《行动方案》）。截至目前，三年行动方案实施进程过半。当前，农村人居环境整治进展如何？如何破解农村厕所革命、生活垃圾污水治理等重点任务面临的难题？记者进行了采访。

厕所革命：

让“方便”更加方便

小康不小康，厕所是一桩。农村厕所革命是农村人居环境整治的当头炮。很多经常往来城乡间的人们感受到，现阶段，城乡居民生活水平差距大，不仅体现在收入差距上，更体现在生活环境上。比如，厕所不卫生、不方便、不能用、用不上，成为当前农民生活质量不高的突出表现。

在农业农村部副部长余欣荣看来，农村推动改厕就是一场革命，改变的是农民千百年来的传统习惯和生活方式。主要有3项具体任务：一是推进农村户用卫生厕所改造。科学确定农村厕所建设改造标准，推广适应地域特点、农民群众能够接受的改厕模式，让农民既用得好又用得起；二是加强农村公共厕所建设。在人口规模较大村庄配套建设公共厕所；三是厕所粪污处理。“厕所革命”的核心是粪污处理，推进粪污的无害化处理和资源化利用。

记者了解到，农村改厕并不像城里一样，装个马桶就万事大吉了。比如，有的地方是高寒地区，冬天零下二三十摄氏度，农村厕所大部分又建在户外，所以改厕就必须考虑如何防冻，不能简单统一推广使用水冲式厕所。农村厕所改造不是建起来就万事大吉了，还要用起来、管起来。比如，有的地方没有建设化粪池或配套污水管网，农户家虽然厕所改好了，但将粪污直接排到了室外，家里干净了，村庄公共环境却污染了。

为破解户改难题，吉林省长春市九台区通过技术创新，使群众变“要我改”为“我要改”。九台区属东北寒冷地区，冬季冰冻期较长。当地把防冻省水作为改厕的主攻方向。九台区委副书记于海山说，经多方征求意见后，决定厕具地下部分采用罐装三格式化粪池，便器采用新型节水陶瓷材料，单次冲水量大幅减少，省水防冻。这打消了改厕过程中群众“传统习惯不想改、刨墙破土不愿改、担心效果不敢改”的顾虑。

垃圾治理：

尽量做到无害化

随着农民生活水平不断提高，农村生活垃圾种类越来越多，产生量也越来越大。目前，全国80%以上行政村的农村生活垃圾得到有效处理，属于农村人居环境整治进展比较快的一项任务。不过，有的地方中心村和道路沿线垃圾治理情况较好，但偏远地区、背街小巷还不行；有的地方虽然把农村生活垃圾都收集起来了，但处理不到位，存在随意倾倒堆放、简单挖坑填埋的情况；有的地方搞突击式整治，没有建立起村庄保洁机制，人员和保洁经费缺保障，导致脏乱差问题出现反复。

专家说，目前，很多地方推行“村收集、镇转运、县处理”模式，取得了比较好的成效，但在实践中也要避免两种情况：一种情况是，避免把所有垃圾都运到城里去。我国农村生活垃圾总量与城市大体相当，如果都运到城里处理，城市的处理设施根本无法承受。另一种情况是，避免“一刀切”。对于一些偏远分散、交通不便的村庄，可以就近就地减量处理，做到垃圾不出村，处理时尽量做到无害化。

“与城市不同，农村有自身特点，餐厨垃圾、果皮果渣、枯枝烂叶等有机废弃物，可以通过堆肥发酵处理变成有机肥用于农业生产。”中国农科院农经所资源环境研究室主任朱立志表示，要加强农村垃圾的资源化利用。实际上，可回收垃圾在生活垃圾中占有相当的比重，如果能充分利用起来，将是一笔很大的财富。

河北省邱县开展“塑料垃圾换鸡蛋”活动，30个废旧塑料袋可以在村里的垃圾兑换超市换1个鸡蛋。在安徽省黄山市黄山区，村民捡拾50个烟头可以换一袋酱油。中国社科院农村发展所研究员于法稳认为，可以借鉴有关地方经验，建立完善村规民约，纳入农村环境卫生等要求，深化农民自我教育、自我管理。通过提高农民的认知水平，建立有效的参与机制，使广大农民参与农村人居环境整治全过程，成为建设美丽宜居乡村的主体。

长效机制：

保障稳定经费来源

“总体看，农村人居环境整治各项重点任务正稳步推进。”农业农村部农村社会事业促进司司长李伟国介绍，目前全国80%以上行政村的农村生活垃圾得到有效处理，近30%的农户生活污水得到处理，污水乱排乱放现象明显减少；2018年全国完成农村改厕1000多万户，农村改厕率超过一半，其中六成以上改成了无害化卫生厕所，受到了农民群众的普遍欢迎。据最近统计调度，今年上半年，全国新开工建设农村生活垃圾处理设施5万多座，农村生活污水处理设施8万多座，新开工农村户厕改造1000多万户。

长期以来，一些地方认为自身基础条件较差，财政实力较弱，还不具备全面推进农村人居环境整治的条件。农业农村部计划财务司二级巡视员王衍说，农村人居环境整治是中央财政农业投资的重点领域，目前已启动了3项政策：一是农村厕所革命的整村推进奖补试点。中央财政从今年开始，利用5年时间对地方的农村厕所革命进行支持。今年安排70亿元，惠及超过1000万农户；二是农村人居环境整治整县推进工程。中央预算内投资安排30亿元，以中西部为主，遴选141个县，以县为单位加快补齐农村人居环境设施短板；三是启动督查奖励政策，对整治成效明显的19个县给予奖励，每个县2000万元。

业内人士表示，要引导各地建立健全村庄长效保洁机制，有条件的地方建立健全城乡统一的保洁机制，保障稳定的经费来源，建立保洁队伍，一把扫帚扫到底。据了解，江西省芦溪县启动市场化第三方治理，推进城乡环境综合整治。该县按照服务农村人口每人每年95元的标准落实农村生活垃圾专项经费，由专门的环卫公司负责农村生活垃圾治理工作。目前，各环卫公司已投入852万元新增转运压缩车辆、小型作业车等，按服务人口3‰标准聘用保洁人员881人，全县农村生活垃圾治理实现市场化运作。

农村人居环境整治是一项长期任务，最终目标是建立生态美、风貌美、环境美、风尚美、生活美的美丽乡村。“《行动方案》明确了3年的目标任务，但这只是一个启动方案，先让老百姓走上平坦路、用上卫生厕所、摆脱脏乱差、享受到干净整洁的村庄环境，再循序渐进、逐步深入。以后，我们还会有若干个行动计划，要一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，全面提升农民群众的幸福感。”余欣荣说。