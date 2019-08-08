全国猪肉价格仍将高位徘徊

□ 7月份北京白条猪批发最高价低于6月份，最低价高于6月份。这表明，7月份猪肉价格整体上处于高位，上涨基础比较牢固。

□ 鉴于全国生猪产能下降明显，供应量明显减少，预计8月份猪肉价格仍将维持震荡上涨趋势。

最近的猪肉价格还在涨吗？记者从北京新发地农产品批发市场获悉，8月6日，该市场白条猪批发平均价是23.5元/公斤，比7月31日的23元/公斤又上涨了2.17%。

“从上个月情况来看，7月末白条猪批发平均价格比月初上涨了7.14%。比去年同期上涨32.35%，6月末价格同比上涨44.17%，可以看出来，7月末价格同比涨幅明显收窄。”北京新发地农副产品批发市场统计部经理刘通说。

农业农村部监测数据显示，7月份，全国猪肉平均价格为每公斤28.04元，环比上涨9.4%，同比上涨37.5%；生猪平均价格为17.68元/公斤，环比上涨10.9%，同比上涨47.1%；仔猪价格42.61元/公斤，环比上涨7.1%，同比上涨75.6%。从不同省份看，猪肉价格仅贵州小幅度下跌，其余各省份猪肉价格均上涨。天津、河北、山西、辽宁、黑龙江、吉林、山东、广东、陕西、青海等地猪肉价格涨幅较大。受供给紧张影响，广西月均价环比涨幅最高，达54.5%。从不同省份看，生猪价格除四川、贵州呈现跌势外其余省份均上涨，北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、广东、广西、海南、陕西、新疆等地月均价环比上涨明显。广西生猪月均价涨幅最高，为61.6%，四川生猪月均价持续下跌，环比下跌1.0%。总的看，目前全国猪价依然涨幅明显。

“7月份北京白条猪批发最高价低于6月份，最低价高于6月份。这表明，7月份猪肉价格整体上处于高位，上涨基础比较牢固。”刘通这样解释。

好消息是，从目前首都市场看，猪肉供应仍有保障。7月份，北京新发地农产品批发市场日均上市量为1874.97头，比6月份的1644.17头增长14.04%，比5月份的1740.90头增长7.70%。即使与前几年比，日均上市量增幅也比较明显。统计数据显示，新发地7月份日均上市量分别比2018年、2017年、2016年和2015年同期增长2.45%、3.05%、22.07%、9.60%。

与国内猪价高企相比，近期国际市场猪价却在下跌。7月份，美国猪肉切块批发价格为每英担75美元，环比下跌6.6%；欧盟猪肉批发价格为每吨1766.29欧元，环比下跌0.6%。当前我国猪肉进口明显高于上年同期。海关数据显示，1月至6月累计，我国进口生猪产品136.87万吨，同比增长16.3%；进口额24.42亿美元，同比增长18.3%。其中，进口鲜冷冻猪肉81.87万吨，同比增长26.3%，占生猪产品进口总额的66.4%。

关于后市，业内专家表示，虽然各地政府出台了相应的激励政策，但是不少生猪养殖户还处于观望状态，复养意愿仍有待提高。鉴于全国生猪产能下降明显，供应量明显减少，预计8月份猪肉价格仍将维持震荡上涨趋势。高猪价将会刺激猪肉进口进一步增加。北方产区猪价将震荡上涨，南方销区猪价将表现为高位稳涨。