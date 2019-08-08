奔跑吧，健康中国——全民健身在路上

打造百姓身边“15分钟健身圈”、推进公共体育设施免费或者低收费开放……不久前发布的《健康中国行动（2019-2030年）》给全民健身行动提出了一系列亮眼的硬指标，成为推进健康中国建设的“施工图”。

在8月8日“全民健身日”到来之际，这份沉甸甸的行动方案为民众提供科学健身的指导和建议。从政府规划引导到全民广泛参与，多元化健身热潮在各地兴起，亿万群众的积极性和创造性正在推动健康理念从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。

我的地盘我做主，“15分钟健身圈”成亮点——让“健身去哪儿”变成“健身在身边”

“健身去哪儿？”曾是很多人的困扰。

吉林长春市民马明宇是一位有氧运动爱好者，然而家门口的一条水体黑臭、杂草丛生的伊通河却在很长一段时间里令他在健身时舍近求远。

近年来，经过水体治理和休闲健身场地建设，河畔公园拔地而起，沿河健身步道渐渐铺展。每到傍晚时分，不少市民在伊通河畔步道里健步如飞。河水清凉，微风习习，柳枝摇曳，令人心情畅快。

“感谢政府为我们老百姓打造的‘15分钟健身圈’，我们如今出家门就能在风景中锻炼身体。”马明宇说。

全民健身的兴起，离不开“15分钟健身圈”的普及。

健康中国行动文件里，一组数据清晰描绘健康中国的目标——到2022年和2030年，学校体育场地设施开放率超过70％和90％;人均体育场地面积分别达到1.9平方米及以上和2.3平方米及以上。

行动要求政府努力打造百姓身边“15分钟健身圈”，让想健身的群众有适当的场所。

如今，“健身在身边”成为朋友圈里的热词。在许多城市，绿道、城市公园、公共体育馆都成为群众健身的主场地，一大批比赛项目也成为吸引群众参加运动的“吸铁石”。

在各大城市，“马拉松热”“广场舞热”“自行车热”彰显全民健身理念深入人心。与此同时，广播操和工间操也在各单位、企业员工中不断普及。

在农村地区，“一场两台”等体育设施已经覆盖全国近57万个行政村，解决农村地区健身场所问题……

“群众健身意识增强了，从过去‘要我练’到现在的‘我要练’，人们身体健康水平普遍提高，遍布城乡的全民健身设施和晨晚练站点，以及到处涌动的健身热潮，已经成为一道靓丽的风景线。”吉林省体育局局长张瑞林说。

格子间的“健康达人”、低头族的“保健操”——运动处方让健康数据变“好看”

端着肩膀敲键盘、翘着二郎腿看材料、驼背弓腰吃外卖，不知不觉间让格子间上班族变了样；刷抖音、玩“手游”、看朋友圈，电子产品让不少人成了“低头族”。

29岁的成都市民小李，白天长期伏案工作，晚上回家长时间玩手机游戏，有一天忽然发现自己手脚麻木，发展到后来多站一会儿腰就疼，再后来走路都困难。去医院一看，被医生诊断为腰椎间盘突出。

全民健身活动状况调查结果的数据并不太“好看”：我国城乡居民经常参加体育锻炼的比例为33.9%，其中20至69岁居民经常锻炼率仅为14.7%，成人经常锻炼率处于较低水平，缺乏身体活动成为多种慢性病发生的重要原因。

目前，尽管一身短打扮的“健身咖”正越来越多，但不当运动带来的损伤也在悄无声息地侵蚀着人们的健身热情。

健康中国行动文件指出，对于个人，要掌握运动技能，科学运动避免运动风险。

翻开健康中国行动文件，不同人群、不同环境、不同身体状况的人们都能找到适合自己的运动处方。

陕西省西安市红会医院运动医学诊疗中心主任郑江表示，从“要运动”到“会运动”的观念升级，关键要提升大众科学锻炼素养，树立“运动是良医”的理念，根据不同年龄、生活方式、运动能力制定个体化的运动处方。通过指导人们科学合理、适当适量健身锻炼的运动处方，打通健身与健康之间的关键桥梁。

如何让人民的健康数据变得“好看”？郑江建议，要推动形成“体医结合”的疾病管理与健康服务模式，首先通过现有医疗资源，加强运动医疗专业机构的组建，建立一批运动处方门诊。培养运动医疗专业人员，提高其对运动风险及运动能力评估、制定个体化运动处方的能力。

据了解，国家体育总局、中国体育科学学会、北京体育大学等在运动处方建设和推广方面做了大量工作。据北京体育大学教授王正珍介绍，目前已进行12期运动处方师培训，收到了良好效果。

“互联网+”赋能、人人“动起来”——亿万个健身新动能释放更多健康红利

全民健身，个人受益，家庭受益，国家也受益。

8月6日，乐刻运动上海全民健身狂欢节上，近2000位运动健身爱好者来到现场，一起打拳击、举杠铃，开启了一场充满青春荷尔蒙的聚会。

瑜伽、舞蹈、拳击、杠铃……随着健康理念转变、健身消费升级，健身市场正快速发展，“互联网+健身”渐趋火爆。奔跑迈向美好生活的全民健身，还有哪些新“玩法”、需要补上哪些短板？

围绕健康中国行动提出的到2022年和2030年应达成的目标，王正珍指出，健康中国行动明确了政府、社会、家庭、个人分别扮演的角色和应完成的主要指标，既明确责任和分工，又有利于形成“组合拳”。

没有全民健康，就没有全面小康。国家体育总局群体司司长郎维说，作为健康中国行动15个专项行动之一的全民健身行动，十分明确地突出了运动对于健康的促进作用，体现出全民健身是健康中国建设的重要基石。

——个人方面，健康中国行动提出，鼓励每周进行3次以上、每次30分钟以上中等强度运动，或者累计150分钟中等强度或75分钟高强度身体活动。日常生活中要尽量多动，达到每天6000至10000步的身体活动量。

随着城镇化、老龄化进程的加速，我国居民的生产生活方式和疾病谱发生了巨大变化。针对老年人，健康中国行动提出，提倡老年人量力而行，选择与自身体质和健康相适应的运动方式。在重视有氧运动的同时，重视肌肉力量练习和柔韧性锻炼，适当进行平衡能力锻炼，强健骨骼肌肉系统，预防跌倒。提倡老年人参加运动期间定期测量血压和血糖，调整运动量。

——社会方面，健康中国行动提出，建立健全群众身边的健身组织，体育总会在地市、县、乡实现全覆盖，单项体育协会延伸到群众身边，让想健身的群众加入体育组织中。

健康中国，呼唤着质量更高、效果更好、参与更广泛的全民健身风潮。健康中国行动指出，举办各类全民健身赛事，实施群众冬季运动推广普及计划。发展中国特色健身项目，开展民族、民俗、民间体育活动。推广普及太极拳、健身气功等传统体育项目。

“下一步健身方式会有更广泛的拓展。”郎维说，比如健身气功是中华民族几千年古老的、传统的健身方式，应该和现代健身有机结合起来，把它继承和发扬。据介绍，国家体育总局健身气功管理中心已开发“中国健身气功”APP，将健身气功、功法功理、健康养生等内容融入现代健身活动中。

——政府层面，健康中国行动提出，推进基本公共体育服务体系建设，统筹建设全民健身场地设施，建设一批体育公园、社区健身中心等全民健身场地设施。

推进全民健身进家庭、鼓励开展全民健身志愿服务……郎维说，健康中国行动希望能让老百姓都“动起来”，向着健康、向着运动，让亿万群众能够更好地、更阳光地工作和生活，不断释放健康中国新动能。（记者陈聪、屈婷、廖君、赵丹丹、周琳、蔺娟、董小红）