“科学”流言要科学应对

社会生活中，流言可谓五花八门，渗透在吃、穿、住、用、行等各领域，其中有很大比例与某些领域的科学知识有关，被习惯上称为“科学”流言。在当下信息流动空前畅通的社交媒体时代，这些流言的传播极其迅速、广泛，由于公众整体科学素养在短时间内难以得到大幅提升，对这些流言的真伪难以及时作出准确判断，造成盲信盲从，对自己人身和权益造成伤害。

不仅如此，有些流言所涉及的内容事关产业布局甚至公共政策的制定，一旦广泛传播开来并被盲信盲从，可能引发社会问题，造成难以估量的经济损失和社会危害。比如，关于通讯基站辐射，相关流言声称辐射会对健康产生威胁，引发一些民众的担忧，造成通讯基站选址难题。对当下刚刚开始推进的5G技术，某位互联网界知名人士轻轻一句“基站密度极其高，对人体危害很大”就可能让这一情况更加复杂化。实际情况是，5G基站和传统通讯基站的辐射都被严格限定在一定范围内，对人体健康不会产生危害，是非常安全的。

对这些流言该如何应对呢？比较可取的办法是宜疏不宜堵。一方面，充分发挥科学共同体的知识优势，由相关领域的专家就流言涉及的具体内容进行耐心细致、生动准确的讲解；另一方面，充分发挥各类媒体的渠道优势，把专家的讲解广泛传播出去，还原事实真相，正本清源。

我们非常欣喜地看到，应对“科学”流言方面，中国科学技术协会、北京市科学技术协会、北京科技记者编辑协会等已经行动起来，请出相关领域内权威专家，进行多媒体、跨媒体“体检”、分析并公布年度、月度“科学”流言榜单，给公众提供了权威准确信息，达到了非常好的效果。

同时也要清楚地看到，由于受一些因素的制约，应对“科学”流言的任务依然艰巨。一是流言往往傍“科学”之名，打着科学旗号，行伪科学、反科学之实，具有很强的欺骗性和迷惑性，让公众一下子就认识到这些流言的本质是很困难的。二是“科学”流言具有很强的顽固性，同一种流言可能反复出现，很难毕其功于一役地解决，需要长期持之以恒地努力。三是新事物层出不穷，每个新事物都有被了解和认识的过程，在这个过程中，有关新事物的流言很容易传播开来。可以说，应对流言“永远在路上”。

对有关方面应对“科学”流言的努力和取得的实效，笔者在大力点赞的同时，也提出两点建议。一是增加发布“科学”流言榜单的频次。能否在发布年度榜单、月度榜单的基础上，进一步提高发布频次，发布每周榜单甚至每日榜单，让公众更及时获得相关信息。二是丰富应对“科学”流言的手段。除了传统的文字和图片等之外，能否诉诸视频，在抖音、快手等直播平台上传播相关科学知识及信息。