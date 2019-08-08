“自残直播”不应止于下架

8月5日，某歌手在直播中做出疑似自残举动，引发网友热议。有媒体记者获悉，该歌手的直播账号已被平台永久禁播，相关的违规视频也已经下线。专家表示，直播“自残”画面违反公序良俗，涉嫌违规，平台应尽到审核责任。

对于这种涉嫌传播暴力的违法行为，居然还有人觉得这是“真性情”的表现加以赞许。殊不知，作为公众人物，在公众平台上“为所欲为”，实在是不负责任，不仅可能会给屏幕前的观众造成心理伤害，还有可能给更多人，尤其是心智尚未成熟的青少年做出不当示范。

随心所欲、率性而为，听起来似乎很潇洒，像是张扬个性，但若是不加分辨，就以“自由”“权利”之名对其一味吹捧，便可能陷入“伤及他人却不自知”的自我感动之中。要知道，君子有所为有所不为。其中，“知其可为而为之”，在大多数情况下，意味着需要鼓足勇气，坚定信念去克服客观困难。但在为与不为之间，真正的挑战来源于“知其不可为而不为”。因为“不为”时所面对的，不仅有来自外部的压力，更有来自压抑自己欲望冲动时的内心挣扎。

心存敬畏，方能行有所止。限制违规违法行为，不能单单依靠当事人的自觉，还需仰赖法规制度的约束。随着越来越多网络判罚案例的出现，“网络不是法外之地”的观念已经深入人心。当下，网络传播如此迅速，差之毫厘，事态发展就可能谬以千里。所以，网络平台也应积极承担起监管责任，在发现问题后及时反应处理， 避免事态扩大发展。