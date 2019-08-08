粤系点心任你食 美味又养生

“一盅两件”是广州人的生活写照，也是一种休闲方式方式。饮茶吃点心通常按点心卡上盖章的“圆点”埋单，大点、小点、特点、精点等，人们看“点”下单。这几年，广州流行起“点心任食”，对于饮茶爱好者而言，实乃好消息，尤其是好胃口的食客们，只需给一份钱，任食无限制。而且，这些点心即点即做，诚意满满。

高空之上的周末点心大餐

周末早上，享受一个不用闹钟叫醒的休闲时光，睡到自然醒，然后用一顿丰盛的早餐开启美好一天。在广州柏悦酒店的悦厅，周末上演自助早茶，从早上9时30分一直到中午12时，CBD靓景尽收眼下。

虽说是自助早茶，可并非把茶点都搁置出来让人拿。点心都是即点即做，力求新鲜。在选料上，主厨黄师傅特别讲究，比如排骨点心和叉烧，用的都是生长期12个月的伊比利亚黑毛猪，这在坊间是少见的，可见下了重本。有的传统酒楼处理排骨时，将排骨啤水至白色，然而排骨本身的肉味并不突出，更多是靠酱料来调味。黄师傅选用伊比利亚黑毛猪的排骨，正是希望更充分地呈现猪肉本身的香味。多余的肥肉已被剔除，只留下些许的雪花，控制好肥瘦的比例，让一点脂肪为瘦肉增丰腴，再加上豆豉，开胃惹味。叉烧同样选用伊比利亚黑毛猪肥瘦相间的部位，自家烧制。另外在制作牛小排时，黄师傅选用安格斯带雪花的牛小排。

有意思的是，这里的点心都非常精巧，一个虾饺大约只有象棋大小，迷你可爱，一笼3只虾饺，对于樱桃小嘴的女士而言，吃起来完全不需要担心破坏形象。小嘴轻张，一口可以吃下一个虾饺。传统虾饺加笋粒，这里的虾饺不走寻常路，里头包的是新鲜西芹，清爽的西芹与虾“默契十足”，一经碰撞，口齿间绽放清新美味。栗子饺、香茜饺都是迷你尺寸，澄面的透亮外皮，厚薄恰好，与馅料的比例恰好，吃到嘴里口感极佳。

红枣糕是女生们钟爱的点心，养生养颜，红枣味醇厚浓郁，香而清甜，甜而不腻。细问方知，原来黄师傅选用山西红枣，蒸到红枣肉化开，再去除红枣皮，经破壁机搅拌成红枣蓉，红枣蓉上铺一层薄薄的椰汁，如此一层复一层叠高。枣香集于一体，那丝丝的清甜则源自红糖。

晨间的点心里多数有养生功效，比如现磨现打的淮山汁、玉米汁、陈皮葡挞、南瓜挞、生滚粥、腐皮卷等。葡挞中加了陈皮煮的水，南瓜挞乍一看神似蛋挞，实际上挞中间是用南瓜蓉制作，别有一番风味。餐厅内设有一档口，有厨师驻守，这就是生滚粥档口。粥底煲足2个多小时，大火滚到绵白，再文火滚半小时，此时必须厨师全程搅拌，以免糊底。鱼片粥、牛肉窝蛋粥、香菇滑鸡粥、皮蛋瘦肉粥、菜心粒粥和生菜粥等应有尽有，任君选择。

山楂点心酸甜醒胃还任食

无独有偶，记者发现，广州东圃合景福朋喜来登酒店二楼的聚味轩中餐厅，最近也推出“点心任点任吃”，粤式美味点心无限量供应，佐以各式精选茗茶。

福朋燕液虾饺皇这道菜内藏乾坤，生拆鲜美原只海虾，配搭原生态芦笋，融入高汤，由经验丰富的大厨使用传统工艺手工制作而成。福朋燕液虾饺皇的外皮晶莹剔透，包裹着饱满富有弹性的虾肉，一口下去，口感丰富，爽滑多汁，鲜美沁入齿缝间。

松茸菌鲜虾极品烧卖是大厨精选优质食材松茸，加入黑猪瘦肉，全手工现场制作。师傅顺时针用力搅打肉馅，加入秘制调料，用揉好的面皮包裏上肉馅及生拆海虾。松茸菌的独特香味， 搭配海虾的鲜美，质地爽润，一口咬下，叫人齿颊留香。

椰汁小白兔选用香浓椰汁搭配牛奶熬制，待放凉后导入模具成型，制作成可爱的小白兔椰汁糕，Q弹软糯、口味清新，一口下去，一股香浓的椰汁奶香唇齿间回旋。

小米黑米兄弟糕选用原生态有机小米和黑米香煎而成。小米开胃补气，黑米健脾暖肝，将其细磨成浆，且经过多重过滤，使得米浆细腻，再用细火慢煎，外脆内软，口感甜润软滑，口齿生香。

吃撑了，不妨来份山楂点心消食。新兴山楂醒胃叉烧包是传统新制，推陈出新！在传统叉烧包的香浓酱汁中加入原生态山楂汁，山楂的酸完美中和了叉烧的腻，口感松软可口，酸甜醒胃；山楂叉烧酥是广式点心里最受欢迎的酥点之一，以面包裹叉烧馅料烤制而成。外皮制作讲究，水油皮松弛时间非常有讲究，包裹着油酥团，经反复擀制而成。馅料的制作中，在传统制作的基础上加入酸甜可口的山楂汁。酥脆的外皮，咸香的馅心，一口难忘。