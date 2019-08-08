关注留守儿童 办好“四包”寄宿制学校

日前，民政部组织召开了全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障部际联席会议联络员会议，针对目前存在的一些儿童面临监护不到位、侵权伤害、人身安全等问题的现状，督促有关部门落实职责分工，推进“合力监护、相伴成长”关爱行动持续深入开展。教育部要求，各地要进一步改善乡村学校教学和生活条件，优先安排留守儿童和困境儿童就读寄宿制学校，优先乘坐校车。

通过优先安排留守儿童、困境儿童上寄宿制学校，主要目的是解决留守儿童、困境儿童的监护问题。这些孩子如果在乡村小规模学校或教学点上学，放学回家后就面临委托监护人监护不力，或者没有能力监护的问题，不但有更多安全隐患，还可能因心理、思想变化没有得到及时关注、引导，而出现更多成长问题。读寄宿制学校可以让他们每个学年的大部分时间都在学校度过，下课后的学习生活由学校老师照顾。

把主要监护责任交给学校、老师，一方面对寄宿制学校的办学、管理以及师资建设提出更高的要求，另一方面也存在学生放假回家后的监护衔接问题。此次部际联席会议提出“合力监护”，是要求各部门各司其职，分别履行监护责任，这就要求“合力监护”要无缝衔接，每部分的监护都要做到尽心尽责。

截至2017年年底，全国有农村小规模学校（指不足100人的村小学和教学点）10.7万所，其中小学2.7万所、教学点8万个，农村小学寄宿生有934.6万人。2018年4月，国务院办公厅印发《关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》，明确乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校（以下统称两类学校）是农村义务教育的重要组成部分。办好两类学校，是实施科教兴国战略、加快教育现代化的重要任务，是实施乡村振兴战略、推进城乡基本公共服务均等化的基本要求，是打赢教育脱贫攻坚战、全面建成小康社会的有力举措。

在教育系统内，很多人赞成办好乡村小规模学校或乡村教学点，这样可以让孩子接受乡土教育，且就在家门口或村里上学，但是，由于人口分布分散，有些孩子需要去路途遥远的一些乡村读书，这样的话办寄宿制学校可能更合适。尤其是当父母外出打工后，留守儿童上寄宿制学校，可能会得到更好的教育和生活服务。

赞成举办乡村小规模学校者，还有一个原因是对目前乡村寄宿制学校的办学条件、管理、服务不满。有关调查反映，我国一些乡村寄宿制学校，办学条件差、学生住宿环境不好，有的连洗澡条件也没有，虽然寄宿制学校称，要给孩子安排好课后活动，加强寄宿的生活服务，但学生放学后很多是自己玩自己的，学校没有专业的心理教师，疏导寄宿孩子的心理问题——有些年幼的孩子不习惯寄宿环境，很容易出现心理问题。

针对这一问题，应该加强寄宿制学校建设，要让寄宿制学校成为留守儿童、困境儿童温馨的家。具体而言，要改善寄宿制学校办学条件，不能让寄宿制学生睡通铺，而应该建4人间或者6人至8人间宿舍，给孩子安全、卫生的住宿环境。其次，针对上寄宿制学校的留守儿童、困境儿童，有必要实行“四包”制度——“包吃、包住、包穿、包交通”。目前，我国已有中西部的省区对义务教育阶段的学生，实行包吃、包住、包穿的“三包”政策，这对降低农村地区的辍学率，减轻学生家庭的上学经济负担，是切中问题的有效举措。再次，需要加强寄宿制学校的教师队伍建设。

目前看来，乡村寄宿制学校的建设，最大的短板在教师队伍建设。一方面，由于教师编制不足，专任教师往往一人身兼数职。另一方面，虽然寄宿制学校的学生可能会产生心理问题，但是，为学校配专职心理教师的却不多，学生出现心理问题后，很难得到专业咨询。为此，必须提高寄宿制学校的师资建设标准。