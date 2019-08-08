立秋时令养生 柠檬黄骨鱼汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：敛阳生津

推荐理由：秋季开始，要注意阳气收敛了。

材料：黄骨鱼2条，柠檬2片，生姜数薄片，嫩豆腐1块 （2~3人量）。

烹调方法：黄骨鱼洗净去内脏备用，嫩豆腐切小块备用。热锅下油，放入生姜片和黄骨鱼，小火煎至七八分熟。在煎的黄骨鱼中加入适量清水，大火煮沸后汤色逐渐呈现奶白色。转小火再滚约10分钟，加入柠檬、嫩豆腐块，再滚约5分钟，加盐调味即可。

汤品点评：今天立秋，是秋天开始，虽然大部分地区还很热，但正所谓一场秋雨一场寒。秋天开始，阳气应该开始收敛了。

我们特地选择柠檬黄骨鱼这道酸汤来帮助阳气收敛，这道汤还有生津功效。黄骨鱼味甘性平，有祛风利水，解毒敛疮的作用。天气炎热，小便通常不会很多，滚这个黄骨鱼汤，味道又鲜美，又有利于排出小便。我们还添加了嫩豆腐，嫩豆腐是用石膏作为凝固剂，所以还有一定清热作用，适合炎热的天气食用。