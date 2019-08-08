文身早已不是什么新话题，连青少年文身也不是什么新闻。有人想文身，也有人想洗掉文身。可是，文身容易，清洗不易。浙江省江山市的一个“被文身捆住的少年”，上半身50%的面积都被文身占据，而他正在经历着清洗之痛，如果要彻底摆脱身上的文身，至少要清洗50次，而每一次清洗，他都痛不欲生。（8月7日《中国青年报》）

在很多人看来，这就是一个“纹身”，但正式文字用的却是“文身”，在认同者和支持者看来，这是一种文化。而一旦涉及到文化，问题也就复杂起来，否则，不仅会理解成为是一种文化歧视，还有可能会被认为是脱离时代的遗老遗少。

不必讳言，“文身文化”有着一定的存在空间。现实中，不少未成年人出于追星或跟风的心理，在影视作品影响下，盲目效仿，往身上文上各种图案，这也有一种文化问题，而这也是文身能够流行的一个重要原因。但也要看到，相对于主流文化，文身只是一种亚文化，亚文化与主流文化是存在交锋的。一个人选择了文身，就可能意味着要承受就业等很多方面限制的代价。

任何选择都是有后果的，而有些后果是难以承受的，这也决定了选择权是有前提条件的。在现实中，大量发生了和发生着“文身一时爽，事后泪两行”，正如浙江江山这个“被文身捆住的少年”，文身之后发生的清洗之痛，都不是当时的他能想象的。一个成年人，在充分权衡基础上，对于是否文身，有权自主选择。但一个未成年人，最大问题就是不具有选择能力。

选择是一种能力，有什么样的选择能力才能做出什么样的选择。打个比方，如果有一个孩子，对上学产生了厌烦心理，不想去上学，那么会如其所愿、任其选择吗？答案当然是否定的，这不仅因为义务教育是强制性的，还因为一个未成年的孩子，根本就没有能力在这么重大的问题上作出理智选择。同样，对于文身，未成年人具有选择能力吗？很多未成年人在选择时都十分盲目，他们根本不知道会有什么后果，可能也根本没有想到后果。

文化应该是兼容并蓄的，百花齐放的。对于文身，哪怕看不懂也要看，不能形成文化上的“傲慢和偏见”。成年人已经具备了独立分析和判断能力，对其选择文身，可以表示尊重，但未成年人而言，如果轻易交出文身选择权，不仅是对他们不负责，也是对文身这个行业不负责。

民法总则规定，不满十八周岁的自然人为未成年人，只能从事与其年龄、智力相关的活动。文身的认识与判断，显然不是未成年人所能完成的。而在现实中，很多文身店，不仅放任、纵容，甚至还鼓励着未成年人文身，这其实已经违背了民法总则精神。现行法律明确规定，任何人不得向未成年人售卖烟、酒等行为，但是对于文身并没有规定。从成长影响来看，文身造成的后果可能比偶尔的抽烟、喝酒还要严重。也正是因为如此，有人建议对青少年文身问题加强立法监管。

就当前来看，未成年人文身需要一次认识“清洗”，不能再让未成年人文身一路裸奔了。这里不涉及对文身的文化审视，而是更想强调选择能力，是到他们能够决策的时候再让他们决策。