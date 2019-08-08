药品零售行业发展呈现新格局

自20世纪90年代以来，医药零售行业格局开始发生变化。2018年国家医疗保障局成立以来，政策调控更加精准，政府也开始逐步规范对医院的管控。药品零售行业发展同医院和院外药品销售关系密切，而院外药品市场的绝大部分销售份额则存在于药店终端。

药品零售业新特征

据国家药监局南方医药经济研究所统计，2018年我国药品零售市场规模为3919亿元，近5年行业CAGR（复合年均增长率）为8.9%，药店零售终端增速连续3年超过公立医院。预计未来，药店终端在药品零售市场中所占的销售比重将继续上升。假设医院药品市场与药店零售市场形成“五五开”格局，药品零售市场将有数千亿元的增量。

数据显示，从2010年到2018年，药店连锁率由34.35%提升至52.37%，CR10（行业的相关市场内前10家规模最大的企业所占市场份额的总和）由15.18%提升至21.58%。但是，目前药店业集中度仍相对偏低，行业龙头未来仍有广阔的成长空间。

当前，零售药店发展呈现出三个显著特点。第一，店均服务人口数量稳中有降。目前，中国零售药店数量已达48万余家，而店均服务人口数量则小幅下降至3012人。第二，门店数量增速放缓。药店门店数量增速已连续8年下降，这主要是由于龙头企业已逐渐占据市场，药品零售市场发展逐渐转向结构调整阶段。第三，院外药品零售市场销售结构开始向处方药销售推进。药店处方药零售量占比由32%提升至39%，医保定点率由57.88%大幅提升至72.02%。

社会药店作为医保支付的重要组成部分，其专业化能力、大众医疗服务能力及与专业医疗机构协同作用将会在未来得到大幅度加强。

现有格局加速改变

当前，我国药品市场在一系列政策的驱动下，正发生着巨大变化。

首先是带量采购政策。带量采购在全国的推广，将缓解医保结算率不高的问题。数据显示，近期医保结存率平稳上升，医保“缺钱”的问题正逐步缓解，预计未来将有更多的药品被纳入基本医疗保险药品目录。

同时，带量采购政策叠加仿制药质量和疗效一致性评价，将给现有药企带来新一轮洗牌。预计在政策推动下，中国药企数量将不断减少。届时，广泛存在于药品零售行业中的药品贴牌模式将难以延续。

医院药品市场将更倾向于单一化，而患者对药品的需求具有多样性，这些差异化需求在医院市场中难以得到满足，在院外市场则可实现。因而，零售药店与制药企业的合作有望进入新维度。今年4月，恒瑞医药成立零售药品事业部，可见其已意识到药品零售市场中的新机遇。

其次是处方共享平台的推进。近两年来，广东、重庆、天津、河南、福建等省份相继发文鼓励建立处方共享平台。这一平台可使医院处方被引流到零售药店中来，且真正的处方共享模式可实现医院、患者、药店等多方共赢。

处方共享平台的运行有望促进药品市场份额集中于行业龙头企业手中。从试点情况看，地方政府在选择承接外流处方的药店时，往往从运营规范性等角度考虑，优先选择当地大型连锁药店。同时，随着越来越多的处方流转至院外市场，多功能药房、专业药房、门诊药房有望成为这一政策背景下快速发展的衍生业态，药品零售行业将从单纯销售药品向提供全面的健康管理转型，通过关联营销提升客户黏性及复购率。

第三是零售药店分类分级管理政策。2018年4月，原广东省食品药品监督管理局发布药品零售企业分级分类管理办法（试行），宣布在全省推行药店“分级分类”管理制度。同年11月，商务部发布《全国零售药店分类分级管理指导意见（征求意见稿）》。分类分级管理对药店行业的规范化提出更高要求，在执业药师配备、经营面积等方面提高标准，使行业门槛越来越高。此政策一旦全面落地，药品零售行业格局将被重塑，全国药店数量或将减少30%~40%。目前大型连锁药店的蓬勃发展，为未来医保对接院外市场打下基础，在药店分类分级管理实施后，三类药店有望率先对接医保统筹。

最后，网售处方药领域短期内很难看到政策上的突破，未来情况如何尚有待观察。

笔者认为，药品零售市场将呈现出新格局。医改的深化将催生出新业态，药品零售企业规模和品牌优势将更突出，龙头企业发展潜力巨大。同时，工业企业和零售企业的合作将进一步加强。而药店的专业化能力也将进一步提升，未来，药店有望承担一部分社区医疗服务功能。与此同时，保险、健康管理等行业也将转而与连锁药店谋求合作。 （作者单位：中信证券）