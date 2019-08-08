决明，豆科，别名草决明、羊明、羊角、还瞳子、马蹄决明、钝叶决明、假绿豆等，一年生亚灌木状草本植物，我国长江以南各省区普遍分布，常见栽培。野生于山坡、旷野及河滩沙地上。

花成对腋生，最上部的聚生；花冠黄色，花瓣5，倒卵形，基部有爪。荚果细长，近四棱形，长15~20厘米，宽3~4毫米。种子多数，菱柱形或菱形略扁，淡褐色，光亮，两侧各有1条线形斜凹纹。花期6~8月，果期8~10月。

高0.5~2米。茎直立，上部分支多。叶互生，羽状复叶；小叶3对，叶片倒卵形或卵状长圆形，长2~6厘米，宽1.5~3.5厘米，先端圆形，基部楔形，稍偏斜，下面及边缘有柔毛，最下1对小叶间有1条形腺体，或下面2对小叶间各有1腺体。

决明子别称草决明，青葙子也被称为草决明，二者都可平肝明目，不同之处在于决明子可升可降，既散又补、又润，但退翳膜效力不明显；青葙子清降泻肝经实火力较强，用于火热证较甚或热毒之目疾，明目消肿、退翳膜功效明显。另一种石决明是鲍类的贝壳，也可以平肝潜阳明目，兼清肺热、通淋散结，却没有决明子润肠通便的功效。

决明子性寒凉，有泄泻和降压的作用，脾胃虚寒、气血不足者不宜服用。大便泄泻者忌服。孕妇忌服。

决明子蜂蜜饮

炒决明子10~15克，蜂蜜20~30克。将决明子捣碎，加水300~400毫升煎煮10分钟，冲入蜂蜜搅匀服用，早晚分服，每日1剂。决明子炒熟，有类似咖啡的味道，香气扑鼻，有平肝养肾的功效，配合蜂蜜可润肠通便，适合前列腺增生兼习惯性便秘者饮用。

杞菊决明子茶

枸杞子10克，菊花3克，炒决明子20克。将枸杞子、菊花、决明子同时放入有盖杯中，沸水冲泡，加盖闷 15分钟后即可。代茶频频饮用，一般可冲泡3至5次。此茶可清肝泻火、养阴明目、降压调脂，适合肝火阳亢型脑卒中后遗症、头晕目眩、头重脚轻、烦躁易怒、血压增高、舌质偏红者饮用。

菊花决明子粥

菊花10克，炒决明子10~15克，粳米50克，冰糖适量。将炒决明子与菊花煎汁，去渣取汁，放入粳米煮粥，粥将熟时，加入冰糖，再煮1~2沸即可食。每日1次。此粥可清肝明目、降压通便，适合高血压、血脂异常，以及习惯性便秘者食用。

（摘自《路边的本草记》 中国医药科技出版社出版 薛滨 编著）