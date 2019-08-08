哺乳期母亲药物使用要注意这些

大多数药物都能通过血浆-乳汁屏障转运到乳汁中，若连续地通过乳汁摄取药物，可能会对宝宝产生影响和危害，尤其是新生儿的肝脏代谢功能、肾脏排泄功能均未完善，且缺少与代谢相关的酶，故对药物的敏感性增高，易产生毒性作用。

那么，万一妈妈在哺乳期生病了，医生开的药会对宝宝有影响吗？还能哺乳吗？

哺乳期吃哪些药物时可以哺乳

青霉素V钾、阿莫西林、头孢拉定、对乙酰氨基酚、布洛芬、甲状腺素及抗甲状腺素药（哺乳期用药应随访甲状腺功能）、左甲状腺素、甲氧氯普胺、普萘洛尔、美托洛尔、呋塞米、马来酸氯苯那敏、氯雷他定等。这些药物是相对安全的，哺乳期可以服用。

哺乳期哪些药物要慎用

艾罗迪（氨苄西林+丙磺舒）、头孢羟氨苄、头孢呋辛、头孢克洛、罗红霉素、琥乙红霉素、阿奇霉素、阿司匹林、吲哚美辛、苯巴比妥、水合氯醛、维生素D、维生素K、哌替啶、吗啡、瑞巴派特、奥美拉唑、多潘立酮、阿苯达唑、阿托品、氯丙嗪、苯海拉明等。使用这些药物时要慎重，应充分咨询医生，在医生指导下使用。

哺乳期哪些药物禁用

链霉素、庆大霉素、卡那霉素、阿米卡星、磺胺类、四环素、土霉素、米诺环素、酮康唑、氟康唑、伊曲康唑、盐酸多西环素、克林霉素、林可霉素、甲硝唑、替硝唑、呋喃妥因、地西泮、复方炔诺

酮、同位素碘、硫脲嘧啶、丙硫氧嘧啶、西咪替丁、果胶铋、莫沙必利、西沙必利、雷尼替丁、法莫替丁、兰索拉唑、硫唑嘌呤、替加氟、环磷酰胺、甲氨碟呤、异烟肼、乙胺丁醇、吡嗪酰胺、利福平、奎尼丁、利多卡因、盐酸美西律、普罗帕酮、氯化钾、胺碘酮、硝酸甘油、异山梨酯、硝苯地平、地尔硫、双嘧达莫、氨氯地平、地奥心血康、银杏叶片、利舍平、卡托普利、尼莫地平、尼群地平等。这些药物哺乳期禁用。

哺乳期母亲用药时应注意

●药物是否必须用。可用可不用者就尽量不用。必须用者，要谨慎应用，疗程不要过长，剂量不要过大。用药过程中要注意观察不良反应。

●用药之前，要充分咨询医生和药师，明白该药对母亲和婴儿会有哪些危害和影响，要权衡利弊。

●选择对母亲和婴儿危害和影响小的药物替代。例如，母亲患泌尿道感染时，不用磺胺类药，而用氨苄西林代替，这样既可有效地治疗母亲泌尿道感染，又可减少药物对婴儿的危害。

●避免使用长效药物及多种药物的联合应用，而尽量选用短效药物，用单剂疗法代替多剂疗法，以减少蓄积的机会。

●避免在血浆药物浓度高峰期间喂养，可采取母亲用药前喂养的方式。

●母亲必须使用某种药物进行治疗，而又会给婴儿带来危害时，可考虑暂时采用人工喂养。

总之，哺乳期一定要在医生和药师的指导下谨慎用药。