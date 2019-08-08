初秋（孟秋）从立秋到处暑，承夏热之余气，可久晴无雨，秋阳肆虐，温度较高，故有“秋老虎”之说。秋燥与温热结合可侵犯人体而出现咽干、腹泻等脾肺失调的症状，所以在这个时期，既要注意开始补充能量，又不能过于滋润，否则会有伤脾胃之嫌。

总体来说，孟秋时节生病的病因病机有以下三点。

◎孟秋时节，暑气虽然逐渐消退，但是还会有高温天气，俗语说“秋老虎，毒如虎”，此时天气干燥，易出现咳嗽少痰、咽干不适、鼻燥口干、手足心热、大便燥结等症状。支气管扩张、肺结核等疾病在秋燥的作用下，也易复发或加重。

◎俗话说“春困秋乏”，孟秋正值季节转换之际，脾胃失于运化、肺肾失于濡养，容易导致四肢乏力、昏昏欲睡、食欲不振、少食不饥。

◎秋为肺主，肺母失于调摄、养护，则肾子亏乏，容易导致肾病反复发作，症见浮肿、口渴、小便不利。

孟秋时节食材挑选举例

五谷 粳米、荞麦、薏苡仁、黄米。

蔬菜 茼蒿、菠菜、芹菜、莴笋、竹笋。

鱼虾、肉类 鸡肉、鸭肉、鹅肉、草鱼、对虾、甲鱼。

水果 香蕉、猕猴桃、杨梅、草莓。

调味品 柚子酱、草莓酱、西柚汁、苹果汁、香醋。

饮食禁忌 辛辣、油腻之品。

养生关键词 杨梅，又名龙睛、朱红。功能生津解渴，健脾开胃。常用于助消化、利尿、解渴、解酒。适用于烦渴、吐泻、腹胀、水肿等。

生津止渴蜜珠果（秋，生津止渴，和胃消食）

夏末秋初交替之际，天气还比较闷热，不过早、晚能感觉到温度已经有所下降。这个时候，有些人会因为之前夏天过食冷物而伤到脾胃，从而出现食欲不振。有些人会觉得天气比较湿闷，出汗也比夏天少了，所以就不太爱喝水。这些表现都是中医学所说脾气湿盛、脾不健运所致。而初秋恰恰又是调理脾胃的关键时间，如果这段时间不把脾胃调整好，身体会受到一定的影响。而且秋天气候比较干燥，如果水的摄入量不足，会出现身体缺水的症状。

这段时间天气还是比较闷热，大家肯定不乐意喝苦苦的汤药。有一个简单的方法，可以不吃“苦”调理身体。一道水果餐，不但营养丰富，而且还可生津止渴、和胃消食，特别适合小孩和女士们食用。

原料 苹果半个，鸭梨半个，菠萝50克，杨梅干10粒，荸荠5粒，柠檬1个，蜂蜜20克。

做法

1.苹果、鸭梨、菠萝洗净去皮，分别用圆勺挖成圆珠或切小块，荸荠洗净去皮、煮熟、切块，杨梅洗净备用。

2.把5种水果摆成喜欢的图案，食用时将蜂蜜和柠檬汁倒在水果之上即可。

用法 每天1～2次，隔日服用。适宜病症 咽干口渴、大便燥结。适宜证型 秋燥伤津、脾湿不运。功用 生津止渴，和胃消食。

注意事项 过量服用会适得其反，容易因为水果偏凉而导致泛酸、腹泻。

马蹄木耳银耳汤（秋，清热化痰，养阴润肺）

咽喉疾病是教师等常见的职业病，建议时常喝点润喉饮，比如马蹄木耳银耳汤、浙贝母炖雪梨等，配合几服清肺养阴、化痰生津的汤剂，再加上一些润喉的代茶饮，如菊花、麦冬、生山楂加上胖大海或罗汉果等组成的小方子作为日常茶饮，既清肺养阴，又清利咽喉，对保护嗓子有很好的作用。

马蹄学名荸荠，清脆、甘甜、多汁，可清热止渴、利湿化痰，黑木耳可补气益智、润肺补脑、活血止血，作为“人体的清道夫”，它能起到清理消化道、清胃涤肠的作用。银耳，又叫白木耳，可补肾强精、润肺生津、嫩肤美容，历来与人参、鹿茸齐名，被人们称为“菌中明珠”。

原料 水发木耳150克，银耳30克，荸荠180克，酱油、冰糖、米醋、橄榄油、湿淀粉、鲜汤各适量。

做法

1.将木耳、银耳去杂质，洗净，沥干水分，切成片；荸荠洗净去皮，用刀拍碎。

2.炒锅中放橄榄油，烧至七成热，把木耳、荸荠同时下入煸炒，加酱油、冰糖、鲜汤，烧沸后用淀粉勾芡，加入醋，起锅装盘即成。

用法 两餐之中温热服用，每天2次，连服3天。

适宜病症 咽喉不利、目赤肿痛、妇女月经不调、大便秘结。

适宜证型 秋燥。

功用 三者合用，清热化痰，滋阴生津。

青萝卜老鸭汤（秋冬，清肺热）

秋在四季气候中特点是“燥”，中医经典著作《温病条辨》记有“秋燥者，秋金燥烈之气也”。初秋多见温燥，深秋多见凉燥。因秋季日夜温差较大，风凉气燥，易令人生病，尤其是老幼、阴虚体弱者，易患感冒、呼吸系统疾病及因伤生燥。因此应当补充一些能量，提高身体抵抗力。

鸭肉性微寒，味甘咸，能益五脏之阴，故能养阴血，清虚热，利水道，非常适合大多数人在秋天食用，更适合体内有热、上火的人食用，发低热、体质虚弱、食欲不振、大便干燥和水肿的人食之更佳。同时适宜营养不良、产后病后体虚、盗汗、咽干口渴者食用。

中医学认为，老鸭具有很好的益气强身作用。加上鸭本身性寒的特性，所以多喝点老鸭汤，既能补身，又不容易上火。此外，鸭肉所含B族维生素和维生素E较其他肉类多，含有较为丰富的烟酸，它是构成人体内两种重要辅酶的成分之一。

鸭肉的烹调方法多样，但是味道最鲜的还是用来做汤。选用的鸭子不宜过肥，否则汤会很油腻。需要提醒的是，由于素体虚寒、受凉引起的不思饮食、胃部冷痛、腹泻清稀、腰痛、寒性痛经、肥胖、动脉硬化、慢性肠炎的患者应少食，感冒患者不宜食用。

原料 青萝卜600克，老鸭1只（约2500克），青花椒1克，陈皮5克，姜末3克，料酒、精盐、味精各适量。

做法

1.将鸭子宰杀，用沸水烫透全身后，去净毛、内脏及爪、尾，用清水洗净，切成小块，汆水备用。

2.把青萝卜刮去外皮，去根，用清水洗净，切成滚切块；将陈皮用水浸软，洗净备用。

3.把砂锅刷洗干净，加水适量，置旺火上煲沸，放入鸭肉块、青萝卜、陈皮、青花椒、姜末、料酒等材料，加盖，改用文火煲4小时，点入精盐、味精调味即成。

用法 早、晚饭后温热服用，隔日1次，连服3～5日。

适宜病症 咽干喉燥、心烦不安、干咳无痰。适宜证型 燥热袭肺。功用 清肺热，润脾胃。

注意事项 风寒感冒、体质阴寒者慎服。