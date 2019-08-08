人吃五谷杂粮，没有不生病的。前阵子我感冒后去药店，琳琅满目的药品让我目不暇接。店员热情地向我介绍，如果是孩子的感冒药，还有多种口味的口服液和糖浆。我仔细一看，有草莓口味还有橙子口味的。我羡慕不已，情不自禁想起了我的小时候。

那时我感冒后大部分情况是喝中药汤，因为有清火的成分，所以药格外苦，大人一边说着“良药苦口利于病”，一边放好一碗糖水，以当作喝完药的奖励。即使是这样，我还是每次被捏着鼻子硬灌，刚灌下去，那苦味就直往上窜，还不等喝到糖水，我早已眼泪汪汪地又吐了出来。所以每次喝中药无异于“用刑”。

后来，不喝中药了，吃的也是大药片，一次要小心翼翼分割成一半或是四分之一，然后直眉竖眼地仰脖吞咽下去，倘若水少药片多，或是咽得慢了，那苦涩味道就会在咽喉处弥漫，比中药尤

甚。所以我对吃药一直心有余悸，有时倒是渴望去打针。

其实打针也不轻松，因为是打青霉素，打针前需要做皮试，每次看到自己皮肤上鼓起的小泡儿，总是无可奈何。好在如今皮试也先进了，仿佛是贴了一小块便利贴，不痛不痒，很快便知晓了结果。

我听着店员的介绍看着药品，心下生起些许感慨，最终我选择了一盒冲剂、一瓶喷雾剂和一盒胶囊，回到家中使用后，短短几天就好得差不多了。

休息日我回了趟农村，发现物美价廉的药品随处可见，可是很多价格稍高、效果好的药物就难觅踪影，看来“好药下乡”还有很长的一段路要走。

据有关报道，现在政府为了造福广大民众，大大缩短了新药的审批期限，减少了进口药品上市的多余环节，同时降低了有关药品的价格，无疑把为人民谋福祉落到了实处。别看小小一片药，关系的却是民生大问题呢。