心身疾病属于心理疾病还是躯体疾病？

本期节目：专家解析何为心身疾病

心身疾病不是单纯的心理疾病，也不是单纯的躯体疾病，要从整体的角度来看待。

现在对于疾病的认识，已经从过去的单纯生物医学模式，转化到生物-心理-社会医学模式。当病人来就诊时，作为医生首先会关注他们表现出来的症状，同时要从心身医学的角度，判断这些症状的背后是否存在心理、社会因素。

心身医学的概念

心身医学是一个很新的理念，提出到现在有一百多年的历史，它更多的关注于疾病的发生、发展、转归愈后当中心理和社会因素的影响。也就是说，用心身相关的理论来认识人的健康和疾病。

比较常见的心身疾病有哪些？

对于心身疾病的概念，有一种新的认识，把它叫做心身障碍，过去认为经典的心身疾病有高血压、哮喘、类风湿等，但现在有了一些改变。有学者提出，所有的疾病都有心身相关的问题，像肿瘤、心脏病、中风等躯体疾病，在疾病的全过程都涉及到心理、社会因素的影响。据统计，在门诊或者住院病人中大概有三分之一或者三分之二都存在心身障碍。

心身疾病有哪些特点？

没有年龄的限制，各个年龄段都可能发生心身障碍。性别上有差距，女性会多于男性。有很明确的躯体的症状，可表现为全身疼痛、乏力、消瘦、皮肤瘙痒；头晕、头痛、耳鸣；胸闷、憋气、心慌；食欲不振或暴饮暴食；尿频尿急等。

心身医学科的作用

心身医学科是帮助患者搭建身与心之间的桥梁，让两方达到和谐、平衡的状态。因为很多患者不认为自己精神、心理有问题，认为只是病情没有得到有效的诊断和治疗，所以辗转于多家医院、多个科室、寻医问药，却总是摆脱不了各种症状的困扰，这时需要心身医学科的医生帮助患者寻找到症状背后的原因，一旦找到了病因，心身同治，疾病可能很快就会治愈。

医生第一次和患者接触的时候，问诊会很详细，不仅会关注于病人讲述的各种各样疾病的困扰，也会带着患者一起寻找引起病症的原因，另外也会重视患者的家庭社会支持系统对其疾病的影响，邀请患者的家人共同参与疾病的诊断和治疗。

心身医学科的医生很擅于运用医患沟通的技巧，重视良好医患关系的建立，认为良好的医患联盟决定了心身疾病治疗的成败。

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专家简介

张捷，首都医科大学附属北京中医医院心身医学科主任，主任医师，硕士生导师。兼任中华医学会心身医学专业委员会常务委员、中华中医药学会心身医学专业委员会副主任委员、北京医学会心身专业委员会副主任委员。

擅长：针药并用、中西结合治疗焦虑症、抑郁症、失眠、更年期综合症及躯体疾病伴发的情绪障碍等。并从事心理治疗工作。

出诊时间：每周二、周四上午。