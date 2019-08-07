20年精耕细作，阜丰集团开启国际化新征途

2019年，阜丰集团迎来20岁生日。作为味精和黄原胶的制造商，阜丰致力于各种氨基酸及其衍生制品和生物胶体的研发、生产和经营。产品包含食品添加剂、动物营养品、高端氨基酸和水溶胶体四大系列。

2018年，阜丰实现营业收入200亿元。2019年，阜丰员工超过20000人，拥有七大生产基地，年精深加工玉米600万。谷氨酸钠、黄原胶、苏氨酸销等主导产品销往全国各地，并出口世界一百多个国家和地区，多个产品成为世界第一，阜丰正悄然演变为国际化生物发酵大企业。

阜丰集团董事长李学纯

日前，阜丰集团20周年庆典在齐齐哈尔市举行，并首先召开了以“新起点，新征程，新梦想”为主题的媒体见面会。阜丰集团董事长李学纯首先为记者们介绍了集团创办20年的快速发展历程。阜丰的高速发展，首先得益于抓住了进军味精市场的时机，在味精生产的低成本时机进入并快速扩张；二是围绕玉米和煤炭（阜丰成产的重要成本因素），在全国进行产业布局，占据资源优势，极大地降低生产成本，从而使几个明星产品的产量做到了全球领先的地位。谈及未来10年的发展规划，李学纯表示，阜丰将立足全球三大黄金玉米带，进行国际化布局。谈及记者关心的“集团的科技研发水平”，李学纯表示，未来会加大科技创新力度，进一步提高企业核心竞争力，加强自主创新和研发，开展国际合作，通过强强联合，确保企业在生产技术上处于国际领先。其次要进一步优化产业链条，做好企业上下游产业链的延伸。特别是依托在东北区域的两大生产基地，实现灵活的产业布局。还要打造绿色阜丰，实现生态优先和绿色发展。阜丰最大的生产特点就是循环经济和综合利用，企业将继续发挥好这一优势，进一步提高循环经济水平，打造绿色生产链。

日本味之素动物营养集团公司社长柏仓正巳致辞

日本味之素动物营养集团公司社长柏仓正巳在庆典上表示，味之素动物营养集团公司专门从事饲料用氨基酸事业，通过不断的研发、制造、推广和销售，力求为全球的可持续性畜牧业的发展作出贡献。阜丰集团作为重要的合作伙伴，从2011年开始合作，肩负起“味之素”全球供货战略中的重要组成部分。经过8年多的并肩奋战，“在合作中，我们看到阜丰集团具有很高的氨基酸生产技术和管理水平，以及超强的责任感和远大的愿景。我对双方的合作能够年年不断稳固和深入，感到无比喜悦和自豪。”

合作伙伴诺维信集团执行副总裁安迪 佛戴致辞说，“回顾20年来的合作，我惊喜地发现阜丰集团从一家小企业发展成为国际化生物发酵企业。它的味精和黄原胶产量居全球之首，结晶糖、赖氨酸、苏氨酸产出也占有重要地位。它印证了以李学纯董事长为首的阜丰人的勤劳，智慧与自信。纵观世界玉米深加工行业近30年的发展历程，不难看出，以阜丰为代表的中国企业独占鳌头，从微不足道发展到今天的举足轻重的地位”。

赢创工业集团亚太区总裁白思睿在致辞中表示，从欧洲“旧经济”的角度来看，阜丰仍是家十分年轻的企业。但从市场地位以及实力来看，在短短20年的时间里，阜丰已发展成为了世界领先的味精和黄原胶生产商。

庆典上，李学纯表示，阜丰在发展过程中，遇到了众多合作伙伴，大家互相帮助，取长补短，实现了业务共同发展。一路走来，随着阜丰规模的成长，阜丰承担的社会责任越来越大。在各级政府的支持下，实现了一个产业，解决本地就业；一人就业，全家脱贫，两万名员工，两万个家庭，携手扶贫攻坚。“新起点，新征程，新梦想！阜丰将加快国际化发展，近期尽快建成名副其实的跨国公司，中远期向着全球著名生化发酵企业愿景努力奋斗！”。（王美岚）