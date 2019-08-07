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仪式感让“七夕”更甜蜜

2019年08月07日09:24 来源：人民网-健康时报

(国家三级心理咨询师若朗)“七夕”到啦！给你亲爱的他(她)的礼物是不是已经选好了，无论是玫瑰花、精美的首饰，还是烛光晚餐、绚丽烟火，要想达到 surprised的效果，不要忘记最重要的一步：仪式感。

大S不收汪小菲的礼物，原因是这个

在不久前播出的综艺节目《恋梦空间》里，大s特别委屈的爆料，丈夫汪小菲没有亲手把礼物交给自己，而是放在衣柜中，让大S看到自己的去拿。倔强的大S直到现在也没有碰过那个礼物，因为她觉得这样的东西，并不能被叫做礼物。

其实能想象到，汪小菲送的礼物肯定是贴心的符合大s的喜好，差就差在了最重要的一步：缺少仪式感。生活，真的需要仪式感，再亲密的情侣，再熟悉的伴侣，仪式感也不能少。

《小王子》里有一句话：仪式感，就是使某一天与其他日子不同，使某一刻与其他时刻不同。

仪式感让“七夕”的礼物更甜蜜 老夫老妻最需要

从社会心理学的角度来说，仪式感能够带给我们的是两件事——信念(belief)和归属感(belonging)。信念其实带给人的是一种确定感(certainty)；因为我们不知道婚姻能走多远，但是从纪念日的态度上能看出他是否放在心上，我们也没办法确定他有多爱我，但是从一些微妙的小心思上能感受到对方的用心。归属感则更加增强了身份认同和自我意识，找到被重视的感觉。

对方的仪式感，就是让我们切切实实感受到存在感、被重视感、惊喜感。不是为了应对形式和纪念日，而是真正的为这样的日子而满心欢喜。用心的去真切地感知生命中如此美丽的这一刻，充满热忱地面对今后生活。

需要提醒的是，仪式感就是多用点心，不要求有多繁琐，重点是能让对方感知到被重视而不是敷衍。不要觉得老夫老妻就可以忽略一些生活的细节，往往生活中的细节，才能更好的体现出幸福感。生活其实就是这样，你有多在乎她，她就有多爱你。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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