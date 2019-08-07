“热到不行”，怎样躲避高温病？

入夏以来，多地“热到不行”，高温病频发。专家提醒，中暑、卒中等高温病程度严重可能导致昏迷甚至死亡，特别是老人、户外工作者在高温天气下要格外注意，合理降温才能躲避高温病。

气温“爆表”，中暑、中风、晒伤频发

据中央气象台发布，7月下旬以来，我国多地高温高湿，部分地区的体感温度甚至超过55℃。安徽省气象台发布称，合肥的地表温度一度达到68.9℃。

在极端天气下，医院接诊的中暑患者明显增多。记者从武汉、合肥的多家医院获悉，今年有多例严重中暑到昏迷、器官衰竭甚至死亡的病例。武汉市中心医院后湖院区急诊科日前一天内收治3名中暑患者，其中一名体感温度高达42℃，确诊为重症中暑。而合肥市第二人民医院上周收治了7名中暑患者，其中重症中暑2人，1名危重病人抢救无效死亡。

专家认为，在高温环境下，如果出现大汗、口渴、头晕、胸闷、恶心、四肢无力及发麻等情况，就要考虑中暑的可能。而重症中暑有热射病、热痉挛和热衰竭三种类型。“热射病的死亡率高达40%至50%，对于50周岁以上的人，死亡率甚至达到70%左右。”安徽医科大学第一附属医院急诊重症监护室医生笪伟生说。

除了个体因素，热射病发病与3个因素密切相关：高温、高湿和密闭无风环境。专家建议，尽量避免长时间在烈日下或温度较高的环境中活动、滞留。外出时，最好穿浅色、宽松的衣服，戴宽边帽或打遮阳伞。高龄老人、孕产妇、婴幼儿等在高温天气尽可能减少外出，如果出现重症中暑症状，应立即拨打急救电话及时送医救治。

卒中患者增多，老年人是高危群体

记者采访看到，各家医院都在急诊处开辟了卒中优先绿色通道。武汉市多家医院急诊科统计，近期收治的心脑血管病患者增加了两成。专家称，夏季是老人心脑血管疾病的高发季节，尤其是在35℃以上的高温天，心梗、脑卒中、高血压、血栓易发。

除了老年人脑卒中常发，年轻人也有发生，症状多为面部歪斜、口齿不清等。医生表示，他们中有些是剧烈运动后马上进入空调房，有些是宿醉后吹空调导致的。

武汉市中心医院后湖院区急诊科主任艾芬解释，由于天气炎热，人体体表血管不断扩张，血液集于体表，心脏、大脑血液供应量不足，冠心病人很容易突发病情；特别是由屋外进入空调房时，由于气温骤降，血管收缩，可导致血压升高，从而使心脑血管疾病加重；夏夜天气燥热，睡眠质量不高，心脑血管患者也容易发病。

专家提醒，高温天气下有过脑卒中病史的患者，一旦出现头晕、心慌、全身无力、大汗后抽搐等症状，就要警惕中暑；出现头晕、头痛、半边肢体发麻、全身疲乏无力等，则可能是“热中风”前兆，这两种情况均要及时送医抢救。

晒伤可致癌，儿童更危险

记者在多家医院的皮肤科了解到，由于近期天气多以晴朗为主，云层较薄，紫外线辐射强，人们极易受到紫外线照射，因此晒伤、日光性皮炎患者较多。

南京市妇幼保健院皮肤科主任马小玲解释，晒伤是由于日光的中波紫外线过度照射后，引起局部皮肤发生了光毒反应。晒伤可分为轻度、中度和重度。晒伤的第二天，病情到达高峰，可伴有发热、头痛、心悸、乏力、恶心、呕吐等全身症状。轻度晒伤会出现红肿、红斑或者少量水泡；中度晒伤，皮肤上的水泡比较大，且有渗出物；重度晒伤不仅水泡和分泌物较多，且很可能会留下疤痕。

专家提醒，除了外出打伞、涂抹高倍数防晒霜等日常防护，烈日下外出的人们还要特别注意日常饮食，避免摄入光敏性食物。如莴苣、芹菜、香菜、芥菜、小白菜、柠檬等光敏性食物，人体消化吸收后，其中所含的光敏性物质会随之进入皮肤，此时如果照射强光，就会和日光发生反应，进而出现裸露部位皮肤红肿、起疹子，并伴有明显瘙痒、烧灼或刺痛感等日晒伤的症状。