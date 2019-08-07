第二届中国康养文旅产业博览会11月启幕 引领康养文旅产业消费新理念

为推动康养文旅产业新发展、满足居民消费新需求，由中国健康管理协会担任指导单位，中国康养文旅产业博览会组委会、世界旅游城市联合会投资分会、中国康养文旅产业发展联盟联合主办的“第二届中国康养文旅产业博览会”（以下简称“中国康养文旅产业博览会”），定于2019年11月7-10日在全国农业展览馆举办。

据悉，本届中国康养文旅产业博览会以“新业态、新模式、新渠道”为主题，致力搭建康养+文旅，城市+产业——展示宣传平台，投融资对接与项目合作平台，国际交流与合作平台。其中，在展览展示方面，将设立六大展区：文旅城市＋产业展览展示专区，大健康产业展览展示专区，康养旅居项目展览展示专区，国际康养、旅居项目展览展示专区，康养文旅产业投融资展区及文旅嘉年华展区。

行业巨头纷纷布局 康养旅居备受青睐

在需求和政策双重利好下，大健康、基因测序、生命医学、中医养生、养生旅游等众多康养产业相关概念备受市场和资本关注。大中型房企纷纷进军康养旅居行业，在“房住不炒”的背景下，康养旅居项目将成为继刚需、改善之后的新蓝海。

本届中国康养文旅产业博览会将继续打造康养城市与康养旅居项目服务推广首选平台，聚焦康养旅居项目的展示、宣传、营销、推广，助力康养旅居项目精准化营销。

中国康养文旅产业博览会 文旅项目潜力无限

专家认为，2019年是文旅产业融合发展元年，伴随文旅产业发展和人口老龄化趋势加重，众多房企通过地产转型寻求新的经济增长点，据机构数据显示，2019年以来，抢地过百亿的房企多达40家，文旅项目和康养项目成为大量房企的主要转型方向。

本届中国康养文旅产业博览会将邀请恒大集团、融创集团、万达集团、万科集团、碧桂园集团等品牌房企携旗下文旅项目，满足家庭旅居强需求。

2022冬奥会“前哨” 本届博览会自带“冰雪特效”

在北京荣获2022年第二十四届冬奥会举办权、“三亿人参与冰雪运动”倡议等多重利好的刺激下，我国冰雪产业发展迎来黄金发展期。据统计，2018年，冬奥会举办地张家口市年均游客增长率超过32%，以冰雪产业为龙头的旅游业快速推进也将带动当地旅居项目的迅猛发展。冰雪产业成为新风潮，“打造冰雪之城”成为我国诸多城市的发展目标之一。

本届中国康养文旅产业博览会将邀请北京，涿州，廊坊市区，涞水，武清，河北张家口，黑龙江哈尔滨、牡丹江、伊春，吉林长春、白山等重点市县以及等康养体育文化名城的优质康养、文旅项目，搭建宣传展示与营销平台。