青光眼为何“偏爱”高度近视者

随着近视发病率的快速增长，与近视相关的眼病也越来越多。危害视功能最严重的是高度近视，而与高度近视伴发的青光眼又属重中之重，严重影响到患者的生活质量，我们对此应给予重视。

高度近视和青光眼是“近亲”

近视是临床上最常见的屈光异常，全球大约有16亿名近视患者，其发病率还在逐年增加。在近视患者中，大约有27%至33%的人是高度近视。

高度近视，是指近视度数≥600度的近视。我们重点要说的，不是它对视功能的严重影响，而是它与青光眼的关系。

研究表明，非近视人群的青光眼患病率为1.5%；近视患者的青光眼患病率为4.2%至4.4%，发病率是正常人的2-3倍；高度近视患者的原发性开角型青光眼的发病率是正常人的6倍。可见，随着近视度数的增加，青光眼的发病风险也在增加。

近视，尤其是高度近视，怎么和青光眼扯上了关系呢？这是因为二者具有共同的易感基因。高度近视和原发性开角型青光眼具有共同的糖皮质激素高敏感性，分子遗传学研究显示，高度近视和青光眼可能有共同的相关基因，如MYOC和SIX。

高度近视与青光眼也可以互为因果。青光眼的高眼压，使眼轴延长，会加重近视的发展。而高度近视引起的后巩膜扩张，使巩膜纤维疏松交织状态变少，产生葡萄肿，导致眼底视神经筛板薄弱。这样一来，近视对眼压的耐受程度降低，便容易罹患青光眼，并使青光眼快速发展。同时，高度近视对巩膜的影响，导致房水流出受阻、眼压升高，也会增加高度近视者患青光眼的风险。

易漏诊主要有两个原因

一个不乐观的消息是在高度近视人群中，青光眼的漏诊率较高。我们从临床经验分析，主要有以下原因。

第一个原因是患者不自知。

高度近视者由于视力较差，对出现的轻微视力下降容易忽视，直到视力下降到一定程度时才可能察觉。这使得他们不能及时就医，错过了早期诊断的最佳时机。

第二个原因是医生判断难。

高度近视者通常有复杂或严重的眼底病变，常会发生周边视野缺损，这与青光眼的视野缺损特点相似，却不能明确指向是青光眼所致。再有就是，开角型青光眼的眼压并不是很高，在某种程度上增加了诊断的难度。

高度近视者定期检查视野

如何早期发现高度近视合并青光眼呢？

首先，高度近视患者，尤其是有青光眼家族史的近视患者，每年应定期到医院检查。确诊青光眼后要及时、规律用药，并按医嘱复查。其次，医生要高度重视高危人群的筛查。对高度近视患者要检查房角，每3个月查1次视野，并建档，以便前后对照，长期追踪，综合判断。

从防治策略上来说，近视患者防治青光眼可以采用中西医结合的方式，控制病情进展，维护视功能。

西医治疗注意四点。1、合理佩戴眼镜：300度以上的近视应备有两副眼镜，看5米以外“远用”的1副，看1米之内“近用”的1副，看远的度数比看近的度数高100度至150度，这需要在医院专科验光而定。2、经医师评估，可适当佩戴角膜塑形镜，看能否较好地控制近视发展。3、控制眼压：眼压偏高的，适当应用降眼压滴眼液。4、应用营养神经药：口服甲钴胺、维生素B类等。

中医治疗主要针对控制眼压。比如，应用具有明目作用的滴眼液；口服具有明目作用的中成药，如活血明目片、复明片、石斛夜光丸、明目地黄丸等；配合针灸、揿针、眼贴等。

对于患者而言，平时要注意眼睛调养和护理，减少过度用眼，多进行户外运动，规律起居、平衡饮食、放松心情。同时，定期到眼科进行全面检查，可每3个月1次，情况不好则随时检查。

（作者：中国中医科学院西苑医院眼科医师）