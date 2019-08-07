孩子睡不好？鲜莲子灯芯草炖猪心汤来帮你

暑假里不用上学，天气炎热，加上现在生活方式多种多样，娱乐也丰富多彩，家长节目多睡得晚，小孩子也跟着一起，往往容易过度疲劳或者因此睡不好。再加上儿童的神经系统尚未完全发育成熟，不像成年人一样容易形成定时睡觉的习惯，他们常出现睡不着或者即使睡着也会睡不安等情况，容易表现出入睡困难、烦躁或者入睡后频繁打鼾、磨牙、夜惊或梦多等症状。广东省人民医院中医科副主任医师林举择介绍，此时父母宜做一些清心火、养心神、助睡眠功效的汤水给孩子当药膳食疗。

林举择说，这类汤水一般会选择一些具有养阴润燥、清心降火或者养心安神功效的药食两用之品，比如带芯鲜莲子、麦冬、银耳、百合、龙眼肉等，也常会搭配上有“以形补形”作用的猪心,或者平补的食材，如猪腱子肉、乳鸽、笋壳鱼等。这样荤素搭配煲出来的靓汤味道鲜美，营养丰富。

他推介的这款鲜莲子灯芯草炖猪心汤是一款经典的健脾祛湿、清心安神的药膳儿童汤饮。适用于脾虚夹湿热，心火燥致睡眠不安的青少年朋友保健饮用。

鲜莲子灯芯草

炖猪心汤

【材料】带芯鲜莲子100克，灯芯草6扎，猪腱子肉200克，生姜1片。

【制作】各材料清洗干净；猪腱子肉切大块后飞水备用。所有材料放入炖盅，加入清水1250毫升左右（约5碗水分量），隔水炖2小时，下盐温服即可。这是3-4人分量。

【功效】健脾祛湿，清心降火。