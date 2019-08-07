医生指导 不挨饿也能每月减重6斤

长胖容易，瘦身难。如今肥胖已经不仅仅是形体问题，更重要的是关乎身体健康。据研究显示，肿瘤、心血管疾病、糖尿病等，很多疾病的发生都与肥胖密切相关。所以，减重已经成为一个全球性的健康课题。

中山大学孙逸仙纪念医院临床营养科主任陈超刚认为，体重管理离不开专业的强化指导，在专业医生的指导下，减肥可以不痛苦，不节食，一个月瘦6斤也是可以做到的。

自我体重管理，十有八九不成功

很多人天天喊减肥，但是体重却减不下来，为什么呢？原因很简单，减重不得法或者不科学。我们来看一下，平时减肥的你，这些食物是不是都避开了。

估计很多人都没有注意自己胖，就是因为食物脂肪含量太高了。另外，油脂就是脂肪。

很多人以为自己吃素点，就可以多吃点植物油，于是烹饪时食用油的量大大超标。按照营养学会推荐每人每餐10毫升，相当于每人每天2调羹油。这个标准是相当清淡的。

可见，在自己进行减肥时，往往走入了一些误区，所以减肥也就不太成功了。陈超刚认为，体重管理离不开专业的强化指导。最好是由干预师进行现场、高强度（即6个月，大约14次课）全面减肥干预，而且在减肥过程中，不能损害身体健康。

减肥吃不饱？专业减重不饿肚

肥胖的根本原因在于热量摄入过多，热量消耗减少，所以饮食、运动和行为治疗等生活方式干预是基本的减重疗法。

一公斤脂肪约等于7700卡路里能量，要消耗身上多余的脂肪，如何吃也是一门学问。

世界卫生组织规定的科学减肥原则：

不厌食：反对粗暴的节食方式进行减肥；

不乏力：反对过量运动；

不腹泻：反对采用腹泻类药物进行减肥；

不反弹：主张在减肥过程中培养良好的生活习惯。

科学减重的步骤

在饮食上，不少人在减重营养专家门诊咨询时，就会好奇地问医生，“如何减肥呀，到底该怎么吃呢？能不能吃饱呀？”

陈超刚指出，当碳水化合物的供应低到一定界限（<50g/天，能量占比10%-15%），脂肪就会启动分解，产生酮体，随尿排出。从而引起体脂肪下降、体重减轻。举个午餐的例子：营养专家进行减重干预方案的核心特点是食谱不会太复杂，基本每个人很容易就能吃得到，而且吃得饱，营养足，减重效果好。甚至可以吃饱肚子，每个月也能轻松减掉6-10斤。

他提醒，0.5-3个月为减重期，0.5-1个月为过渡期，最后就是维持终身。

饮食技巧的运用可以帮助减重

减肥失败，很多时候就是顶不住饥饿的感觉，饿一顿结果吃两顿补回来。那么，该如何消除饥饿感呢？陈超刚主任介绍，这8个方法可以尝试一下。

1、细嚼慢咽；

2、多选择体积大、能量低（比如瓜类、豆腐、海带、藕、萝卜等）；

3、精力分散法：多运动、散步、看电影等；

4、多喝水；

5、少量多餐：进食4-5餐，有利于维持胃的容量；

6、 控制炒菜油后，就可以放心多吃新鲜青菜和瓜类；

7、多选用粗杂粮代替细粮；

8、 克服心理：养成新的饮食习惯，饥饿感会逐渐消失。