医生带领患者跑步“治病”

每个星期三晚上7时整，在江西省赣州市章江河畔的章江公园内，总会有一群人聚集在河边的小广场上，先进行5分钟～10分钟的热身运动，然后沿着公园的健康步道夜跑一个小时。周日的早上6时半，同样有一群人晨跑。

两个时间段的运动人群中，会有一个相同的人出现，他就是赣州市第五人民医院疑难肝病科主任医师许飞。许飞今年50岁，中等个头，走起路来健步如飞。可能是长期坚持锻炼的原因，他看起来比同龄人年轻不少。

“近年来，患有脂肪肝的人数不断攀升。我从事肝病诊疗的20多年中，80%以上的病人不同程度地存在脂肪肝。”许飞说，“现在人们摄入的食物普遍含有高脂肪和高热量，而体力活动又比原来大幅减少。过剩的能量以脂肪的形式储存下来，形成‘啤酒肚’‘将军肚’。除了中重度脂肪肝患者需要进行医疗干预外，绝大多数脂肪肝患者通过多运动、调整饮食结构就可自愈。”

运动疗法说起来简单，做起来却并不容易。在许飞管理的脂肪肝人群中，很多人无法坚持规律运动，脂肪肝症状改善不理想。许飞年轻时就有跑步的习惯，一直坚持到现在。为了帮助患者把“将军肚”“啤酒肚”减下去，2013年5月，他的脑子里闪过一个念头——带着患者一起跑步。

从那时开始，每次给病人看完病，许飞都会主动邀约患者到章江公园找他一起跑步。“是真的吗？”有些患者在心里打个问号，以为这只是个玩笑。所以，在最开始的时候，只有三五个人跟着他一起跑。后来，越来越多的人参与进来，与他一起跑步、一起锻炼，不但治好了脂肪肝，还养成了运动的好习惯。到现在，每次跑步，都能看到至少五六十个人一起奔跑在绿道中。

“我以前对健康不重视，每天忙到停不下来，直到后来许多体检指标亮起了红灯，各种毛病也都跟着来了。我跟着许主任跑步两年，现在体检报告正常了，人也精神了。跑步的时候，许主任还会根据我的身体状况调整运动方案。有专业医生指导，真的不一样。”一位“跑友”患者说。