前端垃圾分类的“轮子”要滚起来，后端分类收集、分类运输、分类处理等环节组成的“链条”也要同步衔接，只有这样，绿色发展的“马车”才能跑起来

是湿垃圾、干垃圾，还是有害垃圾、可回收垃圾？上海市强制垃圾分类一个月以来，不仅上海市民身体力行地解答这个问题，全国范围内都掀起了学习热潮，各类相关文章、漫画在网上火热传播。

“鸭骨头是湿垃圾，猪骨头怎么就是干垃圾？分类标准不太好理解”“湿垃圾要破袋扔，夏天垃圾桶的味儿更大了”“前端分好类，后端处理能力能跟上吗”……社会上这样那样的一些议论告诉我们，虽然“要不要分”已逐步形成共识，但“怎么更好地分”还有待进一步统一认知。

要将垃圾分类初始的这股热乎劲儿转变为公众认同和习惯，还要依靠建立、畅通前后联动的垃圾处理机制。垃圾处理机制环环相扣，垃圾分类是第一步，为后续垃圾处理工作服务。因此不仅前端垃圾分类的“轮子”要滚起来，后端分类收集、分类运输、分类处理等各环节组成的“链条”也要同步衔接上，只有这样，节约资源、改善环境的绿色发展“马车”才能跑起来。

前后联动，有助于老百姓进一步认识垃圾分类的必要性和重要性。广州是全国推行垃圾分类的先行者，而这一政策恰恰源于市民的自发推动。2009年，广州计划在番禺区新建垃圾焚烧厂，市民发现未分类的垃圾经过焚烧带来的污染问题严重，因此在许多市民的自发要求下，政府出台了提倡垃圾分类的政策。可见，不仅要科普如何分类，更要让大家明白分类才能更好地处理垃圾，才能改善自己的生活环境。把前后环节都科普明白了，才能变“让我分”为“我要分”。

机制联动，也是让垃圾处理更高效运转的前提。垃圾分类之所以要试点先行，就是要在实践中摸索因地制宜的垃圾处理机制。不是不计成本、一刀切地推进垃圾分类制度，而是要充分衡量投入的行政成本、社会成本以及产出的经济效益、社会效益。前端加多大劲才能带动后端转起来，后端要如何衔接才能“不掉链子”？只有前后步调统一、能力匹配，才能算好垃圾分类处理的“社会账”“经济账”，让分类和处理发挥整体效应。

接下来，垃圾分类制度还将在全国多地试点展开。要让这一制度在全国范围内顺利推开，就要更深入地解释好政策的“成本收益曲线”，在垃圾分类处理各个环节中与公众充分互动，让大家认识到分类紧迫性，也体会到政策制定的参与感和政策实施的获得感。同时，也要加快完善分类投放、收集、运输和处理流程，通过设备、技术升级来提升分类垃圾的处理能力。

在试点及推广过程中，更重要的还是要坚持垃圾分类的出发点。别忘了在垃圾处理这辆车中，垃圾分类的“前轮”，经过分类收集、运输和处理的“链条”，最终要拉动垃圾减量和资源化处理的“后轮”。让“后轮”动起来，才能从根本上实现节约资源、改善生活环境的初衷。

当然，政策和机制的完善不可能一蹴而就，世界上垃圾分类处理较为成功的国家也都经历了长时间的调整完善。上海成功迈出了垃圾分类的第一步，我们有理由相信，随着机制的完善，不仅垃圾问题能够逐步解决，我们的城市治理、国民素质、社会风尚也会有一次提升。

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 19 版）