别把代餐品错当“减肥神药”

随着人们逐渐意识到肥胖的健康隐患，一股减肥瘦身的热潮正在兴起。巨大的需求“带火”了众多产业，代餐品的热销，就是其中一例。数据显示，2017年中国的代餐市场规模达到571.1亿元，预计2020年中国代餐市场将超过千亿元。

市场规模如此庞大，说明代餐品的使用，已不是什么新鲜事情。只需翻一翻朋友圈，可能用不了多久，就能刷出一两条代餐饼干、代餐奶昔的微商广告。这些广告，往往标榜自家产品见效快、无副作用，不用运动和节食，就能轻轻松松瘦个十几斤。

可事实上，效果真有这么神奇吗？未必。据营养专家介绍，大多数代餐产品之所以能起到减肥效果，是因为选用热量较少的食物，代替人体所需的营养物质（碳水化合物、脂肪、蛋白质等），让人们食用后产生饱腹感，从而减少热量摄入。但目前国家对于代餐食品并没有统一标准，而消费者对自己购买的产品也缺乏判断力。

于是，在这样一种知情不充分、标准不明确的情况下，很多消费者的尝试，不仅没有起到预期的瘦身效果，反而给自身健康增加了不少隐患。比如，有人就表示，服用代餐品之后，体重没减下来多少，倒是头晕、乏力、心慌等症状经常出现。既不坚持锻炼，也不控制饮食，一味地靠代餐品减肥，显然并不是一种健康的瘦身方式。

因此，对于代餐品的使用，一方面消费者要摈弃幻想，不要想着靠“灵丹妙药”，就能控制好体重。对那些声称有减肥效果的药品或食品，尤其要谨慎购买，待搞清楚其功效、副作用后再作判断。另一方面监管要及时跟进，尽快出台有关代餐产品的统一标准和管理办法，对那类虚假宣传、夸大功效甚至掺杂不明成分的商家予以坚决打击。