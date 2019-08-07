鼓励医生办诊所要过三道坎

日前，北京市卫健委、市发改委、市财政局、市人力社保局、市医保局联合印发《北京市促进诊所发展试点的实施方案》（以下简称“方案”），方案鼓励在医疗机构执业满五年，取得中级及以上职称资格的医师，全职或兼职开办专科诊所，鼓励其提供家庭医生签约服务。同时，诊所服务价格实行自主定价。

鼓励医生开办诊所，是多赢之举。对医生来说，可以增加收入、更好地实现自身价值；对于病人来说，可以满足多层次多样化的医疗服务需求；对医院来说，诊所是将患者合理分流到基层，缓解大医院看病难的有效举措。除了北京之外，2019年至2020年，我国将在上海、南京、杭州等10个城市开展促进诊所发展试点工作。

鼓励医生开办诊所，是医生多点执业政策的延续。医生多点执业政策，推行初衷也是本着促进优质医疗资源科学配置和合理流动，可是，在各地试行多年，大多叫好不叫座。不仅多点执业医生比例低，而且要么是退休医生，要么是“公派”医生。究其原因，一是医院动力不足，大多数医院不支持不反对，处观望状态。毕竟，自己医院培养出来的医生为什么要去为其他医院服务？医生兼职会不会把自己医院的病人导流去其他地方？这些都是问题。二是医生动力也不足。因为多点执业的大部分还是公立大医院的医生，本来工作量就比较饱和，没有多余的时间和精力，也担心医院领导有看法，再加上多点执业可能会增加医疗风险，在医患关系紧张的当下，医生们不愿意多冒风险。

多点执业遇冷，政策也一再放宽。医生开办诊所，就是进一步鼓励医生流动的政策，要真正实现政策初衷，让各方受益，还要多多总结多点执业的经验，加强保障措施，解除医生后顾之忧。从多点执业来看，鼓励医生办诊所，还要迈过三道坎。

一是信任坎。尤其是医生兼职办诊所，如何平衡好医院和诊所的工作量？如何消除把患者从医院导流到诊所的疑问？二是发展坎。医生是一个需要终身学习的职业，大医院有更好的平台和机会，如果不能解决好医生后续发展的问题，在职称评定、职业晋升等方面给予诊所医生同样的机会，好不容易进入大医院工作的医生很难会选择当个体户。三是保障坎。开诊所意味着医生要独立面对医疗风险，应有更多的诸如医疗责任保险之类的保障措施，有第三方机构来帮助认定和处理医疗责任纠纷，以解创业医生的后顾之忧。

医生全职或兼职开办诊所，从方案来看门槛并不高，但放宽手续只是一方面，只有真正解决了医生的后顾之忧，医生全职或兼职开诊所的制度才会更好落地。