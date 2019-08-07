清积水灭成蚊 齐力预防登革热

日前，广东省卫生健康委通报，当前，全省已经进入登革热本地流行季节，境外感染输入病例和本地病例逐步增加，为做好登革热防控，保障人民群众健康，发布登革热防控健康提示。

目前登革热 在100多个国家流行

2019 年，全球登革热疫情呈持续高发态势。

东南亚及南亚地区疫情上升最明显的国家包括柬埔寨、老挝、新加坡、越南、泰国、马尔代夫等，美洲地区登革热疫情持续高发。登革热目前于非洲、美洲、东地中海、东南亚和西太平洋等地区过百个国家呈地方性流行。

近期多个旅游热点，包括柬埔寨、泰国、新加坡及马来西亚等地，登革热发病数均处于高水平。计划前往这些地区旅游的市民，应慎防登革热。

市民群众外出和旅游时，特别是前往上述登革热流行地区，注意做好防蚊措施。如发现有发热、头痛、四肢痛等症状，应及时就医治疗，并告知医生登革热流行地区外出活动史。

防控关键在于预防

健康提示1：

始终坚持预防为主，齐力防控登革热。

登革热传播速度快，无特异性治疗药物，重症病例可出现严重出血、休克甚至死亡。登革热可防可控，关键在于预防，需要全省上下联动，联防联控，群防群治。

各地要积极落实“属地、部门、单位和个人”防控责任，采取有效防蚊灭蚊措施，降低蚊媒密度，加强医疗机构疑似病例早期筛查，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，有效落实各项登革热综合防控措施。

已经发生登革热疫情的地区，要严格按照登革热防控相关技术指引要求，组织乡镇/街道基层力量，快速果断做好病例搜索和隔离、疫点应急灭蚊和孳生地清理等处置，切实做到早期、果断、快速、彻底处置疫情，严防疫情扩散蔓延。

健康提示2：

无积水就无蚊虫，无蚊虫就无登革热。

广东省的登革热病例主要通过白纹伊蚊（花斑蚊）叮咬传播，清除蚊虫孳生地（各类家居、工作场所的室内和外环境积水）、杀灭成蚊和个人预防蚊虫叮咬是登革热防控的关键措施。

每个人都是自己健康的第一责任人，省卫生健康委请广大市民从自我做起，齐行动，清积水、灭成蚊、防叮咬，主动预防登革热。

健康提示3：

外出旅游防蚊虫，防病意识要跟上。

准备前往有登革热疫情地区旅行，外出地包括本省发生本地疫情地区、境外东南亚和南美等地区，应做好防蚊措施，如穿浅色长袖衣裤，使用含有避蚊胺成分的驱蚊剂等。

在登革热流行区旅行结束后15天内，如出现发热、皮肤潮红、肌肉疼痛、骨骼疼痛等症状时，应尽早就医治疗，并向医生说明旅行史及同行人员健康状况。已在医疗机构诊断患有登革热的患者，要积极配合医院做好住院隔离治疗，积极预防重症病情发生。

健康提示4：

爱国卫生全动员，人人动手齐参与。

各地、各部门（单位）和社会公众要共同参与，扎实开展爱国卫生运动，动员广大人民群众积极投身灭蚊防蚊工作，落实“三个一”环境卫生整治制度，建筑工地、花卉和农贸市场、公园、废品收购站、医院及其周边区域、城中村和老旧密集居民区、交通车站等人流密集地区为登革热防控重点场所，要持续加强环境卫生整治，及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角，科学开展灭蚊工作，切实降低蚊媒密度，严防登革热疫情。

个人防护办法 请收好

登革热是由登革病毒引起的急性蚊媒传染病，主要通过埃及伊蚊和白纹伊蚊（俗称花斑蚊）叮咬传播。

登革热的典型临床表现包括：发热，头痛，眼眶痛，肌肉、关节和骨骼痛，皮疹，“三红征”（面、颈、胸部潮红）等，少数患者会进展为登革出血热（DHF）或登革休克综合征（DSS）。

到登革热流行区旅游时，应穿着长袖衣服及长裤，并在外露的皮肤及衣服上涂蚊虫驱避药物；房间应装置蚊帐或防蚊网；使用家用杀虫剂杀灭成蚊，并遵照包装指示使用适当的分量；避免在“花斑蚊”出没频繁时段（上午9~10时，下午4~5时）在树荫、草丛、凉亭等户外阴暗处逗留；及时清理家中花盆、水缸、废弃罐子的积水，别让它们成为蚊虫的孳生地；尽量避免用清水养植物。