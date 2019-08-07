建议怀孕前最好做个头颅磁共振检查

好不容易怀上了宝宝，33岁的黄女士（化名）在试管婴儿孕28周时遇到了一道难题：脑部发现垂体瘤，体积巨大压迫视神经已导致左眼失明。正常来说，黄女士需要立即手术取瘤挽救视力，但是手术的各种风险随时会影响到宝宝的健康。如果不及时解决这个压迫视神经的垂体瘤，黄女士生产时可能无法再亲眼看到孩子出生的样子了。在这道难题面前，广州医生团队助力，通过多科室联合诊治，提出既保宝宝又保母亲视力的手术方案。经过医生团队保驾护航，黄女士顺利完成手术，术后一周复查视野恢复正常，宝宝孕育正常。

危机：

孕期发现垂体瘤逼近

黄女士今年33岁，结婚多年一直难以怀孕。大约七个月前，通过试管婴儿的方式，她成功怀上了宝宝。今年6月，黄女士在孕28周时发现左眼失明，右眼仅剩可怜的视力，最终确诊为垂体瘤所致，于是入院治疗。

据了解，一年多前，黄女士就发现有视力下降的迹象，但当时急于做试管婴儿，并没有加以重视。好不容易怀孕后，黄女士一心待产。

然而，视力下降的情况越来越严重，并在近四个月时加重。今年6月，在孕28周时，黄女士的情况已经严重到左眼失明，右眼仅残留部分鼻上象限的视力，连眼前20厘米有多少只手指都无法看清的地步，如果再拖延下去，很可能年纪轻轻就失明了。

暨南大学附属第一医院神经外科、垂体瘤专家组赖睿佳副主任医师介绍，黄女士的垂体瘤直径大约5厘米，属于就诊比较晚的患者。而且这个瘤生长在颅内鞍区，位于比较正中的位置，不但直接影响神经内分泌中枢，旁边还有动脉血管，加大了手术处理的难度。

获知病情后，黄女士情绪十分低落，一开始并不积极治疗，处于十分紧张的状态，这样对胎儿和手术非常不利，医院内多个科室的医生鼓励黄女士，应采取积极治疗的态度。

多科室会诊

医生合力想出两全方案

获悉黄女士的难题后，医院神经外科立即与妇产科、麻醉科等专家联动，探讨救治方案。经过多科室专家会诊，医生团队提出一个既可保胎儿也可保视力的手术方案：避免一次性切除带来的多重风险，只切割一部分垂体瘤，解决压迫视神经难题。

选择这个救治方式，专家组经过了多次的探讨和缜密的考虑。赖睿佳表示，这位孕妇才33岁，如果不手术延误救治时机，受损的视神经难以恢复，很大可能导致失明。在对视神经减压的基础上，要同时保存残留的垂体功能，保证胎儿正常发育。因此，手术中不能对正常垂体有任何骚扰，但是又必须减压充分，对于肿瘤切除的“度”一定要精准把握。

此外，垂体瘤如果一次性全切除，容易出现大出血、感染等风险，全切会加大产生脑脊液漏的风险，一旦产生脑脊液漏，便要做相应救治，孕妇会面临两难局面。种种考虑之下，部分切除垂体瘤的方案更为保险，黄女士听到既可保胎儿又可挽救视力的方案，十分感动，最终接受了这个手术方案。

手术40分钟

胎儿几乎“零”影响

手术当日，医生采用单鼻孔经蝶神经内镜切除术，这种方法经鼻腔自然腔道进入，避免了大脑开刀的创伤。在内镜多角度照射下，垂体瘤的位置十分清晰。赖睿佳小心翼翼地切割垂体瘤，避开靠近动脉和中枢神经的部位。最终医生团队只用了40分钟就切除了80%的垂体瘤组织。

整个手术过程，麻醉师为孕妇量身定做了适合的麻醉药物，妇产科和药剂科专家提前开出十多种适合孕妇的手术药物清单。一般人做手术需要输液、止血等十多种药物，黄女士除了麻醉药物，仅使用了头孢类抗生素这一种药，对胎儿几乎是“零”影响。

术后第一天，黄女士醒来，视力明显改善，双眼均可看到墙壁上时钟的指针，可自行下地行走，术后第三日就出院了。一周后回院复查视野结果完全正常，而宝宝孕育也一切正常。赖睿佳介绍，目前垂体瘤已经切除大部分，待这位孕妈妈生产后，再制定垂体瘤的下一步治疗方案。

提醒：

怀孕前应重视大脑体检

暨南大学附属第一医院神经外科王向宇主任医师介绍，怀孕、生产整个过程对于女性是一个很大的考验，需要面临不同的风险，提前做好预防工作提高意识很重要。

在以往的体检中，对于女性子宫、盆腔、全身血液检查关注比较多，往往缺少了对大脑的体检。实际在临床中，每年他们都会接触到孕期发现有脑膜瘤、垂体瘤的孕妇，这些孕妈妈做手术风险很大，如果面临出血或者感染，使用的药物容易对胎儿造成影响。如果在怀孕前通过头颅磁共振检查提前发现病情，很多患者可以避免把自己和宝宝置入危险的被动局面中。

赖睿佳介绍，当垂体瘤大到压迫视神经时，对于视力的影响会以症状形式体现出来。除了症状，垂体瘤一般还会产生内分泌问题，导致月经不调、不孕不育、泌乳等情况，如果有这些症状，应前往医院拍颅内CT或核磁共振确诊，早发现早治疗。