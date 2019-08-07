问：化妆品成分表中的成分都有什么作用？答：1.基质类成分：

这一类成分用量较大，通常排在全成分列表的最前面，是化妆品有效成分的媒介，包括水、乙醇、矿物油、凡士林等。

2.皮肤护理成分：

在化妆品成分中，有很多是对皮肤有护理作用的，其化学性质多种多样，通过各自不同的原理，帮助皮肤更水润、紧致、光滑、亮白等。如具有保湿作用的甘油、透明质酸、胶原蛋白水解物等；能修复角质层的神经酰胺、维生素E等；能帮助去角质的水杨酸、溶角蛋白酶等；能抗氧化的超氧化物歧化酶（SOD）、维生素C衍生物等；能滋润肌肤的荷荷巴油及乳木果油等。

3.护发成分：

通常包括帮助头发柔顺的成分，如聚二甲基硅氧烷（硅油）、季铵盐、维生素E等；帮助去屑的成分，如吡硫翁锌、水杨酸等。

4.酸碱度调节成分：

皮肤和毛发正常状态下处于弱酸性，pH值大概在4.5～6.5，而头发的酸碱性则是中性偏弱酸性。为了维持皮肤及毛发正常的酸碱度，化妆品需要保持一定的酸碱度，但并不是说化妆品就一定要在皮肤的酸碱度范围内才行。一些偏碱性的产品能更好地清洁，一些偏酸性的产品则能更好地帮助皮肤自我更新，其原则是化妆品不能过度破坏皮肤自身酸碱平衡。常用的酸碱调节剂有柠檬酸、磷酸、酒石酸、磷酸二氢钠、三乙醇胺等。

5.防腐剂：

常用的有羟苯甲酯、羟苯丁酯、羟苯乙酯、羟苯异丁酯、羟苯丙酯、山梨酸钾、苯甲酸钠、三氯生、苯扎氯铵、甲基氯异噻唑啉酮、甲基异噻唑啉酮、苯氧基乙醇、氯酚甘油醚、脱氢醋酸钠等。

6.着色剂：

化妆品中的色素没有标出具体名称，通常用编号标识，如CI77491等。如果着色剂没有索引号，则可采用其中文名称。

7.清洁剂：

清洁是化妆品的一大类功效，发挥作用的主要是表面活性剂。如洗发产品及沐浴露中常用的椰油酰胺丙基甜菜碱、月桂醇硫酸酯钠及月桂醇聚醚硫酸酯钠等；氨基酸洗面奶中常用的月桂酰谷氨酸钠、月桂酰肌氨酸钠及月桂酰胶原氨基酸钠等；洁面膏中常用的天然油脂（脂肪酸）和氢氧化钠、氢氧化钾（制备时脂肪酸与氢氧化钠、氢氧化钾反应生成的皂作为清洁剂）等。

问：怎样选择儿童用化妆品？

答：儿童化妆品大致有护肤、清洁、卫生用品及防晒产品几类，其中清洁类及卫生用品最多。如清洁类的婴幼儿香皂、浴液等；卫生用品类的痱子粉、爽身粉及花露水等。由于婴幼儿皮肤特别柔软娇嫩，在化妆品的选择上，除应考虑对皮肤、眼睛没有毒性外，还应确保产品的低刺激性。

选择儿童用化妆品需要掌握以下几个基本原则：

一是尽量购买专业、正规的儿童化妆品生产企业的产品；同时，尽量购买成熟产品、老牌产品。

二是尽量购买配方组成比较简单，不含香料、酒精以及着色剂的产品，以降低产品对儿童皮肤产生刺激的风险。

三是尽量购买小包装产品，由于每次用量较少，所以尽量选购保质期长且包装不过大的产品。

四是选用婴幼儿不易开启或弄破包装的产品，以防摄入或吸入有害物质。

五是不宜选择泡沫过多的产品，泡沫多的产品往往刺激性较大，应选择质地清爽、用后感觉润滑的产品为宜。

另外，还需要提醒家长注意的是，在给孩子使用一种新的化妆品前，最好先做“皮试”，具体操作方法如下：在宝宝前臂内侧中下部涂抹一些所试产品，若是沐浴露，则需要稀释后再涂抹，每天涂一次，连续3～4天，如果没有出现红疹等过敏现象，就可以进一步使用。另外，儿童护肤品的牌子不宜经常更换，这样宝宝的皮肤便不用对不同的护肤品反复做出调整；也不要让孩子随意用成人化妆品，成人化妆品中可能会添加一些功能性成分，如美白、抗衰老等成分，这些成分会对儿童娇嫩的肌肤产生较大的刺激，可能会对孩子的皮肤造成伤害。

（摘编自《化妆品安全知识读本》 中国医药科技出版社出版 谷建梅主编）