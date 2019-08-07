美年大健康为全国百位乡村教师免费公益体检

2019年8月6日，美年大健康携手中欧国际工商学院许定波教授共同发起“关爱乡村教师-百人计划”公益体检活动。美年大健康北京牡丹园分院、魏公村分院为来自全国20个省市偏远地区的100位乡村教师进行了免费体检。为乡村教师排查健康隐患，让乡村教师安心教学，无后顾之忧，助力中国教育事业发展。

图：乡村教师在美年大健康北京牡丹园分院体检合影留念

教师是中国教育的脊梁，肩负着教书育人，培育下一代的重任。然而，扎根偏远地区的乡村教师，不仅生活条件艰苦，而且常常超负荷工作，身体严重透支，健康堪忧。不少乡村教师患有呼吸系统、心脑血管、肠胃类、颈椎和腰椎类，以及关节炎、神经衰弱等疾病。

体检是全民健康第一道防线，早期筛查、早期发现对疾病的诊断和治疗有着重要的意义。针对乡村教师的健康现状，美年大健康为乡村教师定制了体检套餐，进行了动脉硬化检测、腹部彩超、胸片、骨密度、心脑血管、耳鼻喉等方面的筛查。

图：乡村教师在美年大健康北京魏公村体检中心合影留念

在此次活动中，乡村教师不仅享受到了高标准、高品质的体检服务，还收获了“急救技能”。据悉，体检活动结束后，美年大健康专门组织经验丰富的外科医师为乡村教师进行了医疗急救知识的培训，通过讲解加示范的形式，提升乡村教师对突发事件的应急救护操作技能。培训结束，美年大健康还向各乡村教师捐赠了“急救箱”，希望他们将健康急救知识及用品带回各地，更好地守护乡村教师及学生的生命质量。

图：美年大健康医师为乡村教师进行心肺复苏急救知识培训

教育关乎祖国的未来，守护教师的健康也是为祖国的未来护航。美年大健康作为中国专业健康体检和医疗服务集团，对体检事业倾尽全力，并积极参与社会公益事业，践行企业社会责任。

除本次活动外，美年大健康连续三年与中国残联携手举办“爱无疆·起于行动”，为超过15000名残疾人士进行免费体检；先后发起了“授渔计划”助学助困活动，6年来累计资助孤贫少年超过12000人；携手公安部，对黔西南地区因病致困、因病返贫的群众进行了医疗帮扶；积极响应国家卫健委2019年“健康促进助力脱贫攻坚”的号召，深入河北张家口怀安县、山西吕梁临县等贫困地区开展“健康扶贫”公益服务活动；启动为期十年的“全民控糖登月计划”，将帮助国家减少在糖尿病治疗方面的费用负担。

未来，美年大健康将继续秉承“守护每个中国人的生命质量”这一企业使命，坚持将健康事业与社会公益相结合，做中国公益文化的传播者，持续为社会健康事业发展贡献价值。

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