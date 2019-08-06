上海银行与瑞金医院签订智慧医疗全面合作协议

为助力上海打响“四大品牌”，探索打造民生金融服务体系，上海银行与上海交通大学医学院附属瑞金医院日前签订智慧医疗全面合作协议，瑞金医院院长瞿介明、总会计师汪绪良，上海银行董事长金煜、副行长黄涛出席签约仪式。

瑞金医院院长瞿介明在致辞中指出，非常高兴上海银行成为瑞金医院新一轮智慧医疗服务的合作银行，希望双方在现有合作基础上，结合目前发展趋势，通过新一轮合作，进一步打造从门诊、急诊、住院到随访的全新患者连续性服务，并形成可复制可推广的模式，成为引领长三角、并在全国范围内具有较强影响力的智慧医疗服务典范。

上海银行金煜董事长在致辞中表示，作为扎根上海的金融机构，上海银行始终在服务地方经济、服务社会民生中追求高质量发展。9年前，正是以瑞金医院项目为起点，开启了该行在“医疗+科技+金融”领域的探索。近年来，上海银行在协助医院推动信息化建设、提升诊疗服务质效方面积累了较为丰富的经验，并在同业中形成了一定的示范效应。随着新一轮合作的不断深入，相信双方将为患者提供更为智能、便捷、高效的医疗服务，并形成可复制可推广的模式，为全国医疗行业的发展做出更大贡献。

据悉，上海银行是本市最早与医疗机构合作开展自助诊疗服务的银行之一，首个落地项目正是2011年与瑞金医院的自助诊疗合作，在当时引起了较大的社会反响。近年来，上海银行持续为各级公立医疗机构提供智慧医疗全面服务支持，市场份额居同业首位。近期，该行在原有产品和服务的基础上，升级并建立了“智慧e疗”服务体系，涵盖智慧服务、智能互联、智慧管理等多个领域，旨在通过全流程、线上化、智能化的手段，协助医疗机构进一步提升医疗服务和自身管理水平。

未来，上海银行将坚持发挥自身特色优势，进一步整合服务资源优势，积极探索服务各级医疗机构、服务广大患者的创新模式，构建全新“惠民、便民、利民”的民生金融服务，努力打造医疗健康领域的“上海金融服务”品牌。同时，上海银行还将继续加大对教育、养老、保障房建设、老旧城区改造、大众创业创新等方面的金融服务投入，力争更好地服务于社会大众。