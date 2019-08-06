“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛上海站倾情开赛

7月31日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛上海站在闵行区万达广场拉开帷幕。据负责人介绍，本次上海站的参赛队基本覆盖了所有辖区。

上海，被称为“魔都”，东西方文化融会贯通、居民来自五湖四海，是极具现代化而又不失中国传统特色的大都市。上海人的生活是时尚的、精细的、细腻的、浪漫的。上海是海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和的。当市民们的生活置于城市精神的层面来审视，便形成了一种“责任意识”，健康生活亦如此。

开赛首日，上海正迎来烈日高温，记者采访得知，很多队员们都是赶了1到2个多小时的车程来到这里，令人感佩的是，参赛队很多都提前到达现场，换好服装就立即投入认真的排练中。汗水从阿姨们的脸庞滑落，湿透衣衫，但她们依然以最饱满的热情、最靓丽的舞姿把美丽、健康展示给观众、奉献给这座城市。

阿姨们克服高温赛前走台

赛前热身练习

共舞金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》

“虽然辛苦，但非常开心。”这是大家的心里话。人民广场舞大赛为他们提供了展示的平台，丰富了健康生活，大家均表示非常热爱和支持人民广场舞大赛。

一位阿姨说，年轻时也喜欢跳舞，但是没有条件，现在孩子们大了，自己有了闲暇，可以和老姐妹们玩一玩，练一练。既锻炼了身体，也让自己获得了快乐。还有的领队阿姨，为了这次比赛，带病带伤，仍然坚持带队排练、参赛，精神可嘉。

为了争取每一分钟，他们不计时间；为了做到细节完美，他们不计成本。他们积极、热情、昂扬、向上的姿态与精神展现的是健康的自信、健康引领的责任和健康城市的魅力！

精心地装扮、开心地笑

规定舞蹈环节比赛

夜幕降临，人民广场舞的舞台在星空之下格外耀眼。魔都的广场舞更有一种“魔力”般的变幻与丰富：融太极气功、民族传统舞和民间健身拳操于一体,舞武结合、轻柔健美的木兰拳；展现青春风采的无极健身球舞；欢快活泼、热情火辣的秧歌舞、腰鼓舞；京腔京韵、刚柔并济的《前门情思大碗茶》；灵动优雅,婉约抒情的《江南茉莉花》《水墨兰亭》；弘扬传统文化的太极功夫扇舞；多姿多彩的民族风情舞……模糊了“乡土”的界限，各地的人情与文化在这座国际大都市交融，汇聚成健康生活的交响乐。

《路来一叶》——南汇老年大学分校木兰拳队

《青春风采》——舞动艺术团

《前门情思大碗茶》——普陀香溢秋林舞蹈队

《太极功夫扇》——闵行夕阳红健身队

《我爱你》——松江也写舞出青春舞蹈队

《草原上升起不落的太阳》——宝山风韵美舞队

《茶香中国》——普陀周家巷舞蹈队

《过河》——杨浦航天舞蹈队

《洪湖岸边是我家》——舞灵灵舞蹈队

《茉莉花》——静安区马红精英二团

《水墨兰亭》——静安区快乐时装队

《秧歌扭起来》——夕阳无限好舞队

《张灯结彩》——江宁彩虹舞蹈队

为了献礼新中国成立70周年、又值建军节之际，许多舞队也选择了红色主题作为自选舞蹈。《再唱山歌给当听》《爱我中华》《我爱你中国》《共园中国梦》……让观众感受到人们对健康新生活的热爱，也展现出奋发有为、老有所乐的精神状态。

闵行太阳花舞蹈队的《中国美》，通过“70”“美”“中国”多个造型的变幻，表达了对祖国的热爱、对幸福生活的歌颂，赢得了阵阵掌声。

《中国美》——闵行太阳花舞蹈队

《我爱你中国》——普陀轻轻美舞蹈队

《再唱山歌给党听》——金扬街道舞蹈队

好身材要会吃会动。健康生活、品质生活不仅要科学运动，更要营养均衡的膳食。活动现场，主办方还设置了投篮、动感单车、击球等等好玩的游戏，以及现场制作美食、开设营养科普小课堂，吸引大朋友、小朋友参与互动，在重温童年的乐趣、品尝美食佳肴之时，将“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念入心入脑。

现场观众听工作人员讲解食用油的知识

据悉2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，这不仅是对金龙鱼品质的认可，更是给金龙鱼沉甸甸的责任，不断助力国人健康生活品质的提升。用奥运的品质为健康中国加油！

现场烹饪美食

互动区，健康科普小课堂

互动拍照区

互动游戏区·投篮

互动游戏区·动感单车

“以舞为媒，以食为缘，传达吃动均衡的健康生活理念”，是此次广场舞大赛的初衷，也是金龙鱼2018年牵手2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会之后，大力推广健康生活方式的有益实践。

初赛参赛队伍在比赛结束后合影留念

据悉，本次比赛共分两个阶段，前四天为初赛，通过“规定曲目”和“自选曲目”双重累计积分，评选出20支队伍进入决赛。决赛中产生的冠军队伍将获得晋级，参加年底在北京鸟巢举办的全国总决赛。 想要报名参赛了解更多赛事信息，扫码添加小程序吧。