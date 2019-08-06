河南读者李先生问：我发现很多茶叶表面有一层细细的毫毛，是因为茶叶不干净吗？

原国家茶叶质检中心教授级高级工程师沈红教授答：茶叶上的这层毫毛被业内人士称为“茶毫”，是评定茶叶品质的重要因素之一。茶毫的长度、密度、粗度、色泽、分布特征依品种而不同。茶毫以芽最密，并随着叶片成熟而自行脱落。春季气温回升，茶芽萌动，毫毛逐渐生长，至茶芽膨大时，毫毛已长到一定长度，这时叶片尚未开展，毫毛密度大。因此，很多名优茶采摘时以茶芽、一芽一叶初展为主，并在制作过程中有提毫工序，以充分发挥茶毫的特性。

毫毛细胞内含有丰富的茶多酚和氨基酸等物质，是构成茶汤香气和滋味的主要成分，茶叶上的毫毛既可以抵抗外界不良气候带来的危害，又可以增进茶叶自身品质。茶毫中的天冬氨酸和谷氨酸、丝氨酸、丙氨酸等含量显著高于茶叶本身，正是由于这些氨基酸的存在，才使茶叶具有鲜爽甜醇的滋味，茶毫内丰富的氨基酸对茶叶的品质形成具有重要作用。也就是说，毫毛多的茶叶味道往往比较鲜。

在日常所喝的茶叶中，茶毫比较丰富的茶有白毫银针、信阳毛尖、黄山毛峰等。需要提醒的是，茶毫中含有丰富的营养物质，因此泡茶切勿长时间洗茶，将茶毫洗掉，否则不但减弱茶汤应有的滋味，也会废弃茶叶真正的精华。一般来说，如果茶毫过多，冲泡出来的茶水就会比较浑浊，不少人会认为这样的茶叶不好。需要说明的是，茶毫多的茶，前两三泡会显得稍微浑浊，之后茶汤就会变清澈；如果是品质不好的茶，其汤色会一直很浑浊。▲