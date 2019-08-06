倒走更能起到强身健体的作用

许多人都信奉“饭后百步走，活到九十九”。确实，走路是一种非常好的锻炼方式。而现在也有部分人开始倒走，认为倒走更能起到强身健体的作用，这其中有没有科学道理呢？

倒走，又叫后退行走，是一种有益的健身方法。倒走时人体骨盆倾斜方向与正常前行时相反，可以刺激不常活动的肌肉。倒走时需要腰身挺直或略后仰，这样脊椎和腰背肌将承受比平时更大的重力和运动力，使向前行走得不到充分活动的脊椎和背肌受到锻炼，腰部肌肉紧张状态得到放松，有利于气血顺畅。

在开始倒走前，要做足准备工作：保持全身放松，两臂前后摆动，大腿带动小腿踏步，提足跟，脚尖不离开地面，练习1分钟，然后再高抬大腿，足掌稍离地面，练习2分钟。准备工作做好后，再高抬腿轻落步向后走。而在倒走时，要选择相对开阔、平坦、安全性好的场地，避开狭窄不平的道路。开始时，步子要慢而稳，可以走走停停，两臂前后摆动，既可以保持身体平衡，还能吸收更多氧气，促进新陈代谢。同时挺胸收腹，行走时脚尖稍离或轻擦地面，还要配合深呼吸，即起步时深吸气，向后退步时深呼气。如上反复练习，可根据场地情况走直线或圆圈，最好坚持每天2次，除了准备和放松活动，每次倒行5至10分钟，循序渐进，量力而行，以锻炼后少量出汗、轻微的疲劳感次晨消失为适宜的运动量。

另外，在倒走过程中，也能锻炼身体平衡性。倒走时，人们对空间和知觉的感知能力会因为锻炼而得到增强，同时，倒走时我们还要控制身体平衡，以防摔倒，因而将会使主管平衡作用的小脑受到训练，增强小脑调节肌肉紧张度及协调运动的功能。

倒走对于整日伏案工作或学习的人而言，也能够有效地消除疲劳、腰背酸痛之苦。而在发育期间的青少年，采用倒走锻炼法也有益于躯干发育，可减少鸡胸驼背的发生率。但倒走不适合老年人，老年人的平衡力、视力、反应能力等均有所下降，倒走极易出现摔倒、崴伤等意外。