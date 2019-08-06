国家公园：保护自然的原真完整

如何科学有效地保护好自然生态资源？目前，中国正在探索一条以国家公园为主体的自然保护地体系建设之路。2019年6月26日，国家颁布《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，提出建立以国家公园为主体的自然保护地体系，必须以确保重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得到系统性保护，提升生态产品供给能力，维护国家生态安全的根本要求为指导思想。

改革开放以来，我国的自然生态系统和自然遗产保护事业快速发展，走出了一条以自然保护区为主体的自然保护之路。但随着社会经济发展，原有的自然保护地体系与新时代的发展要求不相适应，存在的问题也日益凸显：缺乏统一的空间规划，碎片化现象突出；产权不够明晰，保护管理效能不高；管理机构重叠、缺乏科学完整的技术规范体系等。

中共十八届三中全会提出“建立国家公园体制”，以改革自然保护领域存在的问题，自此，国家公园建设进入探索阶段。先后确定了三江源、东北虎豹、大熊猫、祁连山、神农架、武夷山、钱江源、南山、长城、普达措等10个国家公园体制试点区。

进入新时代，中国自然保护地体系建设有了新突破。建立以国家公园为主体的自然保护地体系，明确了国家公园的主体定位。专家指出，在自然保护地体系中，国家公园处于“金字塔”顶端，其次是自然保护区，再次就是各类自然公园，共同构成有机联系的自然保护地系统，国家公园相较于其他自然保护区，更注重保护自然生态系统的原真性、完整性。

据国家林业和草原局昆明勘察设计院院长唐芳林分析，由于国家公园更加强调对自然生态系统原真性的保护，尽量避免人为干扰，维护生态系统的原始自然状态。因此，在基础设施建设方面，国家公园更注重人工设施的近自然设计；在管理理念上，更加开放包容，注重对人的教育和引导，倡导社会公众通过各种渠道参与保护，并积极促进当地社区改变发展方式。

从党的十八届三中全会到党的十九大，中国国家公园体制的顶层设计初步完成，国家公园建设进入实质性操作阶段。10处国家公园体制试点稳步推进，相关配套管理办法也得以制定实施，为全面铺开国家公园体制建设打下了良好基础。

明年，自然保护地建设将迈上一个新台阶。《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》要求，到2020年构建统一的自然保护地分类分级管理体制；到2025年初步建成以国家公园为主体的自然保护地体系；到2035年自然保护地规模和管理达到世界先进水平，全面建成中国特色自然保护地体系。