热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

国家公园：保护自然的原真完整

刘奕辰

2019年08月06日08:45 来源：人民网－人民日报海外版

如何科学有效地保护好自然生态资源？目前，中国正在探索一条以国家公园为主体的自然保护地体系建设之路。2019年6月26日，国家颁布《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，提出建立以国家公园为主体的自然保护地体系，必须以确保重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得到系统性保护，提升生态产品供给能力，维护国家生态安全的根本要求为指导思想。

改革开放以来，我国的自然生态系统和自然遗产保护事业快速发展，走出了一条以自然保护区为主体的自然保护之路。但随着社会经济发展，原有的自然保护地体系与新时代的发展要求不相适应，存在的问题也日益凸显：缺乏统一的空间规划，碎片化现象突出；产权不够明晰，保护管理效能不高；管理机构重叠、缺乏科学完整的技术规范体系等。

中共十八届三中全会提出“建立国家公园体制”，以改革自然保护领域存在的问题，自此，国家公园建设进入探索阶段。先后确定了三江源、东北虎豹、大熊猫、祁连山、神农架、武夷山、钱江源、南山、长城、普达措等10个国家公园体制试点区。

进入新时代，中国自然保护地体系建设有了新突破。建立以国家公园为主体的自然保护地体系，明确了国家公园的主体定位。专家指出，在自然保护地体系中，国家公园处于“金字塔”顶端，其次是自然保护区，再次就是各类自然公园，共同构成有机联系的自然保护地系统，国家公园相较于其他自然保护区，更注重保护自然生态系统的原真性、完整性。

据国家林业和草原局昆明勘察设计院院长唐芳林分析，由于国家公园更加强调对自然生态系统原真性的保护，尽量避免人为干扰，维护生态系统的原始自然状态。因此，在基础设施建设方面，国家公园更注重人工设施的近自然设计；在管理理念上，更加开放包容，注重对人的教育和引导，倡导社会公众通过各种渠道参与保护，并积极促进当地社区改变发展方式。

从党的十八届三中全会到党的十九大，中国国家公园体制的顶层设计初步完成，国家公园建设进入实质性操作阶段。10处国家公园体制试点稳步推进，相关配套管理办法也得以制定实施，为全面铺开国家公园体制建设打下了良好基础。

明年，自然保护地建设将迈上一个新台阶。《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》要求，到2020年构建统一的自然保护地分类分级管理体制；到2025年初步建成以国家公园为主体的自然保护地体系；到2035年自然保护地规模和管理达到世界先进水平，全面建成中国特色自然保护地体系。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn