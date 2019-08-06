整顿黑救护车须疏堵结合

吉林大学白求恩第一医院外黑救护车扎堆，一些市民被误导，使用了黑救护车，因此支付了高昂的费用。近日，记者从吉林省长春市卫生健康委员会获悉，目前正在整治黑救护车现象。（7月31日中国新闻网）

吉林大学白求恩第一医院相关负责人表示，院方也知道黑救护车的存在，但是医院方面采取的措施仅仅是强化宣传。向患者宣传黑救护车的危害当然很有必要，但是远远不够。

从以往的案例来看，黑救护车至少涉嫌非法经营罪。这是因为在国家对救护车实行专车专管专用制度下，任何单位和个人未经批准不得擅自配置、使用救护车，不得在车辆上喷涂医疗急救标识，不得设置、使用警报器、标志灯具。即便没有对黑救护车车身进行这样的改造，而只要涉嫌以救护车的名义接送、转运病人，也同样涉嫌非法经营罪。所以，公安机关应与医疗卫生主管部门协调联动，加入对黑救护车的整治打击行动，通过法律手段遏制黑救护车的泛滥，并且斩断黑产业链。

同时必须看到，黑救护车之所以屡禁不止，确实有市场需求的因素在里面。尤其是对于一些需要非急救转运的患者而言，常规救护车往往难以满足需要，这就给了黑救护车可乘之机。所以，从疏导的角度来看，各地应该积极探索、研究社会力量参与长途救护、转运的问题，通过制定准入门槛等措施对其进行规范管理。