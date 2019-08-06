减肥大军蜂拥而至，代餐市场突然火了。

2016年肥胖人口正式超过美国，中国成为全球胖子最多的国家。据《柳叶刀》的数据，当年，中国的肥胖人口已近9000万，且数量仍在不断增加。与此同时，人们也不断意识到肥胖给健康带来的影响，对于自己的身体数据也越来越在意，由此掀起了一股减肥瘦身的热潮。巨大的市场需求催生了许多相关产业，代餐产业就是其中之一。

代餐，顾名思义就是取代部分或全部正餐的食物，常见的代餐形式有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔以及代餐粥等。由于来源于食物，又具有高纤维、低热量、易饱腹等特点，代餐很快就受到了热捧。数据显示，2017年中国的代餐市场规模达到了571.1亿元,预计2020年中国代餐市场将超过千亿元。

然而，由于标准不一，监管滞后，如今的代餐行业鱼龙混杂，专注营养健康的合法公司与宣扬疗程瘦身的地下产业链共存，二者之间界限模糊、交叉裹挟，给消费者更多选择的同时也带来了更多挑战。

在记者接触的十几名服用代餐产品的消费者中，有人精挑细选、多方问询甚至向医师咨询产品功效，也有人在微商、淘宝店主宣传攻势下冲动消费，但是无论如何，他们都有一些共同的疑问，目前的代餐产品减肥的原理究竟是什么？这么庞大而混乱的市场，如何才能选购到健康且有质量保证的代餐产品……这些问题都亟待解答。

两个月前，19岁的朱晓雨（化名）和往常一样乘坐地铁昌平线回学校，此时的她正在为即将到来的夏日而苦恼，想穿上漂亮的衣服必须“燃烧自己的卡路里”，可她对如何快速减肥还没有丝毫头绪。

此时，“救星”出现了。同车厢一位乘客向她推销起一款代餐产品，号称“营养均衡，包含41种营养素，月瘦20斤”。后来，那位销售还让她查看了公司的各种营业执照和产品的权威认证，并带她去了所谓“创业俱乐部”参观。处于身材焦虑中的朱晓雨没有犹豫多久就选择了购买。然而，这趟花费了7987元的返校路程成了她之后几周“噩梦生活”的开始。

“没有用处，纯粹就是节食，还需要大量喝水。”讲起这段减肥经历，朱晓雨至今还十分愤慨。她说，自己购买了三个月代餐的量，包括代餐奶昔、葡萄籽、酵素等，刚开始的半个月她每天三顿坚持食用代餐产品，同时按照要求多喝水。结果，两周后出现了明显营养不良的感觉，头晕、腿脚无力，“甚至害怕爬天桥”。

“现在想起来还是觉得当时自己疯魔了。”那段时间，朱晓雨严格控制食量，每天称重、因为体重反复而不断感到焦虑，她说自己的生活被代餐完全打乱了，还经常感到心慌。后来，实在受不了这种感觉，她最终放弃了服用代餐奶昔。

其实，朱晓雨只是目前众多依赖代餐产品减肥的女孩的一个缩影，她们中有人失败了，有人成功了。在北京一家外企工作的周粒（化名）就是某代餐产品的“受益者”。据她介绍，她在选择代餐产品时向朋友、卖家多方咨询并查看了相关许可证明，服用一疗程（42天）后减掉了11斤，后来加上锻炼又瘦了6斤。

当谈及服用代餐的感受时，她脱口而出“饿！”周粒印象最深的是每周一次的“酵素日”，在这一天只能服用非碳水类食物，“刚开始真的很难忍住，深夜看着朋友的外卖就想咬一口。”所幸，饿的痛感给她换来了美的快乐。回顾服用代餐的日子，周粒觉得特别辛苦，因为要坚持节食。但她也直言，这其中代餐发挥了多大作用，她并不清楚。

蔬食营养专家余力告诉中国青年报·中国青年网记者，目前市场上的代餐产品因为原料和用量比例不同，带给人的饱腹感持续时间也不同，有的产品“劲儿比较大”，服用之后很长一段时间不会产生饥饿感，也起到抑制食欲的作用。“但是饱腹感和饥饿感不能作为衡量代餐产品效果的依据。”这也是他认为进行代餐减肥的人群尤其需要注意的地方，不能把饱腹感和产品效果、饥饿感和瘦身成果划等号。

国家首批注册营养师李靓莉表示，大多数代餐产品之所以能起到减肥效果，是因为选用热量较少的食物部分或全部替代了人体所需的营养物质（碳水化合物、脂肪、蛋白质等），人们食用后产生饱腹感，从而减少热量摄入。但目前国家对于代餐食品并没有一个统一的标准，而消费者对自己购买的产品也缺乏判断力。“很多时候消费者购买代餐类产品实际上并不清楚它指的是什么，只是因为宣传有‘减肥’功效去购买，这种带有盲目性质的食用很容易造成营养不均衡。”

因此，李靓莉建议，在选购代餐时一定要审核资质，尽量选择正规厂商，避开微商、推销等渠道可能存在的“三无”产品。购买代餐后，也要根据成分表科学制定食用周期，不要一味依赖代餐。“代餐可以是主食的补充，可以作为短期替代品，但是不建议长时间持续食用，以防造成营养不均衡。”

“其实没有谁是非减肥不可，但我们总是周期性陷入身材焦虑。”在经历代餐减肥风波后，朱晓雨感慨，“不应该选择这种急于求成的方式去减肥。”这也是余力对诸多在减肥泥沼中挣扎的年轻人的建议，“正常三餐、均衡饮食加上适当运动完全可以起到减肥作用，如果实在要选择代餐也要保持理智，把握好节奏，切莫急于求成。”他说，减肥千万条，代餐不是唯一的路，科学膳食才是关键。(实习生 师梦娇 记者 张均斌)