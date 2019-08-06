无辣不欢其实是种“自虐”

生活中有这样一些奇怪又普遍的现象：胆子很小却喜欢看恐怖片，困到睁不开眼仍然熬夜停不下来，吃辣越辣越爽，看剧越虐越好……按理说人性都是趋乐避苦的，为什么会有人喜欢这种自虐行为呢？这背后暗藏的心理又是什么呢？

通过自虐获得“快乐逆转”

美国宾夕法尼亚大学心理学教授保罗·罗津创造了一个词来形容这种行为，叫良性自虐，指的是一种通过自虐获得享受的状态，可谓越虐越开心。

罗津与同事在论文中称：“当进行一些消极的行为时，人类的身体和大脑会感受到威胁。但随后会发现实际上并不存在危险，因此会有一种‘驭体于灵’的快感。”简言之就是，通过身体不适来获得精神愉悦。就好比我们吃芥末，感觉快要被呛死了，结果竟然一点事儿都没有。这种新奇的发现，让我们忍不住有种如释重负的愉快。

为什么良性自虐会带来这种“驭体于灵”的快感呢？ 罗津教授认为：人类进化出了一种奖赏好奇与探索的大脑机制，发现新事物会让人感到很兴奋。如果我们吃了芥末、臭豆腐这些看起来有危险的东西，最后仍能安然无恙，就意味着我们发现了新奇事物，之前的恐惧感随即转化成兴奋感。因此，良性自虐也被称为“快乐逆转”。

从生理机制的角度，我们也能更清楚地了解，良性自虐的快乐体验是如何来的。身体在面对痛苦时，会自然而然释放一种叫内啡肽的天然镇定剂，它能与吗啡受体结合，产生跟吗啡、鸦片一样的止痛效果和欣快感。也就是说人类的快乐系统和痛苦系统是紧密联系的，痛苦刺激之后，快乐系统也跟着活跃起来，正所谓痛并快乐着。在这样的生理机制下，像“无辣不欢”这种自虐行为就不难理解了。

良性自虐可调节负面情绪

人们喜欢良性自虐除了获得快感外，还有另一个原因，就是它可以帮助人们调节负面情绪。那么自虐是如何起到调节情绪作用的呢？

首先，它有助情绪宣泄。有人喜欢看虐心剧哭得稀里哗啦，有人喜欢看恐怖片一边惊吓一边享受，都是为了能够释放现实中压抑的情感。喜欢良性自虐的人，内心有很多压抑的负面情绪，比如悲伤、恐惧、愤怒等，这些情绪可能来自童年创伤或现实挫折。心理学中的精神分析学派认为，那些被压抑的痛苦经验和负面情绪其实并未真正消失，只是储存到了潜意识层面，一旦有出口就会释放爆发。自虐行为，便是提供了这样一个出口，让我们能够把内心积压的情绪宣泄出来。

试着回想一下，当你在郁闷的时候，是不是喜欢用一些看起来有些自虐的行为来发泄情绪呢，比如喝酒、暴食、熬夜打游戏等。这些自虐行为看起来虽然不太健康，但对调整心情却很有帮助。情绪宣泄之后，人也就获得了一种轻松释然的感觉。从这个角度来说，看起来是自我折磨的行为，其实也是一种自我疏导。

其次，良性自虐还能转移痛苦。通过良性自虐，把精神上难以承受的焦虑、压力等情绪转移到身体上，从而减轻精神的痛苦。很典型的例子是有暴饮暴食习惯的人群，他们不一定享受进食的过程，但一定享受把自己吃到胃胀胃痛的感觉，好像越难受越心安。这是因为，当所有的关注点都集中在躯体痛苦上，也就暂时忘记了精神的痛苦。

还有一点，良性自虐通过刺激感官，能让人们感受到自己鲜活的存在，这在上班族身上体现得很明显。他们白天被满满当当的工作任务推着往前走，感受不到个人作为一个主体的存在，在情感上也是压抑的、麻木的。而到了晚上，他们开始报复性熬夜，即使熬到头晕眼花、心悸胸闷，仍有种说不出的快感。对这种带有自虐属性的熬夜心理，一位知乎网友分享了他的真实体验：“熬夜到非常累才睡很爽……感觉只有在这些时候，自己才是自己。”

总的来说，良性自虐能让人体验快感、疏导情绪以及找到存在感，有它积极的意义。但任何事情都有它的度，过度沉浸良性自虐，比如熬夜、暴食等，便是对自己的伤害，不利于我们的身心健康。所以不开心的时候，除了使用良性自虐，我们也可以试试其他有益的方式，比如看书、旅游、倾诉等等，莫让良性自虐变成恶性自虐。

（作者系国家二级心理咨询师）