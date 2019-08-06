高温天，专家提醒谨防病从口入

连日来多地气温直逼40℃，生冷食物成为不少人的“生存必需品”，餐饮店的外卖生意也红火起来。然而高温天气，“吃”出来的胃肠炎、感染性腹泻病人越来越多，医院的消化门诊、肠道门诊人满为患，情况严重者甚至出现多器官衰竭、休克。

浙江省人民医院急诊医学科近日收治了一位感染性休克病人，起因就是因为吃了放在家里的隔夜菜。该院急诊医学科副主任李茜表示，夏天没有保存好的食物最容易造成细菌感染，病人最开始的症状是腹泻、拉肚子。年轻人得病后，可通过补水、使用抗生素等恢复，老年人对脱水比较敏感，较易引发休克、肝肾衰竭。

多位医院专家提醒，夏季老百姓要谨防病从口入，少点外卖、不吃隔夜菜，冰箱里的冷饮、水果等需分隔保存，以防细菌交叉感染；如果不小心“中招”要及时到医院就诊，感染性腹泻一般口服3至5天抗生素就能缓解，若腹泻次数较多，要及时补充水和电解质。