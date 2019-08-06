考量应否降低法定婚龄关键要评估后果

法定婚龄是法律规定的最低结婚年龄。有学者认为，我国现行法定婚龄在世界上偏高，而一般女性18岁左右、男性20岁左右，身心发育基本成熟，能理解婚姻的社会意义和法律意义，因此建议将法定婚龄从现行的男22岁、女20岁降至男20岁、女18岁。学者强调，降低法定婚龄，可以赋予更多的人结婚的权利。但是否结婚应由当事人视具体情况而定。（8月5日《每日经济新闻》）

关于降低法定婚龄的倡议不是首次提出，值得注意的是，类似的声音似乎渐有密集态势。相较于此前的民间呼吁、媒体探讨，近一两年来，一些人大代表、政协委员和专家学者也纷纷就此发声，这一新动向无疑信息量满满。当然，即便最终要降低法定婚龄，也需要涉及立法的调整，因此需要一个较长的过程。就在前不久，《人民日报》发起的一次网络投票中，超过87%的网友反对下调法定结婚年龄，可见对此问题存在较大的争议。

的确，降低法定婚龄，并不缺少理由。横向对比而言，我国男22周岁、女20周岁的法定婚龄确实较高；而纵向比较来看，现行法定婚龄的规定也是我国历史上最高的。倘若再考虑到现国民初婚年龄越来越晚，结婚率、生育率越来越低的“严峻形势”，本着“促进人口长期均衡发展”的考量，降低法定婚龄似乎更显得势在必行——这种种说法不无道理，可降低法定婚龄，远比这复杂得多。

其实，所有针对“降低法定婚龄”的论证说理，无非是集中在条件、权利、后果等几个维度：女性18岁左右、男性20岁左右，身心、认知等都已发育成熟，具备结婚的条件；而结婚作为一项公民权利，按理来说法律也不该进行过多的、非必要的限制才是……从条件、权利角度来理解，降低法定婚龄是水到渠成的。但真正纠结的关键，其实还是在于此举的“后果”。试问，如果法定婚龄降低，真的能如愿起到鼓励生育的效果吗？

一个确定的事实是，学历越高、工作越好的群体，初婚年龄越晚、生育意愿更低，他们本身就不存在“降低法定婚龄”的需求，故而也就不会受此影响早生育、多生育。大体来说，对“更早结婚”更感兴趣的，往往是受教育程度不高、职业回报较为有限的人群——而他们，原本就是生育意愿最强烈的一群人之一。不管是否降低法定婚龄，他们基本都是会用足指标、生够孩子。既然如此，寄希望以降低法定婚龄来拉动生育，可行性何在？

有研究表明，学历层次与生育二孩意愿成U型分布,以大学专科为界限,学历越高越想生二孩,或学历越低越想生二孩。类似的道理，降低法定婚龄，对于本就“晚婚”的高学历人口不会有任何影响，只是可能会推动一部分低学历、低收入群体更早生育。但需要明确的是，这部分人仅仅只是生育提前而已，并不会对“出生人口”总数带来明显拉动。

只有充分将后果因素纳入考量、进行充分的模拟推演，有关“降低法定婚龄”的讨论才是健全的。再联系到《人民日报》进行的那项调查，有近九成网友反对下调法定结婚年龄，看来不是没有缘由的。