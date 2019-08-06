常用医疗器械使用知识问答

问：什么是穿刺，穿刺针的功能是什么？

答：穿刺是将穿刺针刺入人体体腔抽取分泌物做化验、向体腔注入气体或造影剂做造影检查、或向体腔内注入药物的一种诊疗技术。穿刺的目的是抽血化验、输血、输液及置入导管做血管造影。

穿刺针主要用于硬脑膜下腔穿刺、脑室穿刺、脑血管穿刺、腰椎穿刺、胸膜腔穿刺、肾脏穿刺等。

问：穿刺针使用过程中的注意事项有哪些？

答：①选择粗直、血流量丰富、无静脉瓣的血管进行穿刺。

②选用最小型号、最短的套管针进行穿刺。③选用最安全的穿刺工具进行穿刺。问：真空采血器的功能是什么？

答：静脉采血是护士的一项基本操作技能，常用于患者入院常规检查及抢救时为医生提供治疗依据。近年来，一次性真空采血器逐渐取代一次性注射器被用于采血。

一次性真空采血针组件简称采血器，其顶端的采血针用于穿刺血管，尾端透明软管与尾针相连，尾针外由橡胶软管包裹，外套针帽，用于刺入真空采血试管，利用试管内的负压将血液吸入管内。

问：真空采血器使用中的注意事项有哪些？

答：①使用真空采血器前须仔细阅读厂家说明书，严格按说明书要求操作。

②尽量选择粗大的静脉进行穿刺。

③刺塞端的乳胶套能防止拔除采血试管后继续流血污染周围，可达到封闭采血、防止污染的效用，因此不可取下乳胶套。

④带乳胶套的刺塞端须从真空采血试管的胶塞中心垂直穿刺。

⑤采血完毕后，先拔下刺塞端的采血试管，后拔下穿刺针。

⑥使用前勿松动一次性真空采血试管盖塞，以防采血量不准。

⑦如果一次采血要求采集几个标本，应按照以下顺序采血：血培养管、无抗凝剂及添加剂管、血凝管、有抗凝剂管。

问：什么是胰岛素泵，它的使用原理是怎样的？答：胰岛素泵由泵、小注射器和与之相连的输液管组成。小注射器最多可容纳3ml胰岛素，注射器装入泵中后，将相连的输液管前端的引导针用注针器刺入患者的皮下（常规为腹壁），再由电池驱动胰岛素泵的螺旋马达推动小注射器的活塞，将胰岛素输注到体内。

胰岛素泵的基本用途是模拟胰腺的分泌功能，按照人体所需剂量将胰岛素持续推注到使用者皮下，以保持全天血糖稳定，达到控制血糖的目的。

问：胰岛素泵的优势有哪些？

答：人体胰岛素生理功能具有维持微量、持续的胰岛素分泌的特点。而胰岛素泵能被设定并维持基础率（微量、持续地注入），使给入的胰岛素剂量更趋生理化、合理化。人体在正常生理状态下，胰腺每3至5分钟分泌微量胰岛素，且全天有分泌波峰和波谷：早晨5点至6点、下午4点至5点间达到高峰；上午10点至下午2点、晚上10点至次日凌晨2点则是胰岛素生理需要量最少、人体自身基础胰岛素分泌量最低的时间段。

问：在胰岛素泵的使用过程中应注意什么？

答：①泵应夹在腰带上或放在口袋里，防止管道过度扭曲、折叠，并避免受潮、摔坏。佩戴者的日常生活、活动不受影响。

②三餐前及餐后2小时、睡前、凌晨3点需监测指血糖。测餐后2小时血糖从吃第一口饭开始计时。

③三餐前注射胰岛素，注射后立即进餐，时间间隔不能超过10分钟，以避免低血糖发生。

④佩戴者应按糖尿病饮食原则进餐，规律饮食，尽量避免摄入零食、饮料及含糖量高的水果，禁止饮酒。

⑤带泵期间避免剧烈运动，保持规律饮食，如出现饥饿、心慌、出冷汗等低血糖症状，应立即进食糖果、饼干，并告知医务人员。

⑥洗澡、游泳前应取下泵，以免损坏。接受X片、CT、MRI、空腹B超、OGTT（口服葡萄糖耐量试验）检查前应取下快速分离器，检查结束后再连接上。

（摘编自《医疗器械安全知识读本》中国医药科技出版社出版 浩云涛 冯敏 高景利主编）