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七夕滋润料理 西米银耳百合羹

2019年08月06日08:03 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：养阴润燥、清心安神。

推荐理由：特为七夕节奉上。

材料：小西米25克、银耳1朵、干百合20克、枸杞3克、红枣4粒、牛奶250毫升（2~3人量）。

烹调方法：银耳、百合提前用清水泡发1小时，将泡好的银耳切成小块，西米清洗干净；在锅中放入1升清水；将银耳、百合一同放入锅中，武火煮开后放入西米，随即改为文火继续煮15分钟；一边煮一边搅动避免粘锅，煮至西米稍微有一点白点时放入枸杞、红枣、牛奶及适量冰糖，煮2分钟后关火加盖焖15分钟即可。

汤品点评：今年8月7日是七夕节，是一个以“牛郎织女”的民间传说为载体，以祈福、乞巧、爱情为主题，以女性为主体的综合性节日，被国务院列为第一批国家级非物质文化遗产名录。

在这个节日里，我们除了心怀美愿，更应拿出行动来为这份情谊添砖加瓦，今天就亲自动手为心中的那个“Ta”制作一个甜甜的汤羹吧。

这款汤羹采用了滋润清凉的食材，为这个夏日注入一丝清凉之意，让“Ta”甜在心里，暖在心里。如果对方有糖尿病，可以考虑不加糖，或者加少许代糖，同样可以让对方感觉到你的浓情蜜意。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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