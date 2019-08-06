夏日开胃——咸香金沙四季豆

民间素有“四季豆不进油盐”的说法，大抵是说四季豆比较难以入味，因此四季豆在烹饪手法上甚为讲究。

作为夏日应季菜式，东莞东城小和庆特推的金沙豆角，做法上有点类似避风塘炒虾炒蟹，这是一个巧妙的借鉴。因为四季豆自身的特殊性，处理时一定要将豆筋和两端去掉，这两处含有的毒素相对偏多，另外四季豆一定要煮熟。师傅将新鲜四季豆处理好后，折成手指长短的小段，以沸水清煮去除生涩的豆味，直至变色熟透，便将其捞起，以冷开水浸泡备用。接下来的环节则是为四季豆上色上味。将咸蛋蛋黄与蛋白分开，取蛋黄捣碎，热锅入油和蛋黄一起炒至冒泡。随即倒入裹浆香炸好的豆角，不停翻炒以让其均匀裹上一层蛋黄沙。

和其他普通四季豆菜式相比，金沙四季豆虽没有惯常的豆青色，却有一身金黄，似极了缩小版的蛋卷。口味上咸香脆口，轻而易举便俘获夏日的味蕾，另外这种奇妙的口感特别开胃，如佐以啤酒小酌则风味更佳。