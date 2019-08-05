第八届中国国际养老服务业博览会将在京举办

由中国社会福利与养老服务协会、中国健康管理协会共同主办的第八届中国国际养老服务业博览会将于2019年8月22-24日在北京·国家会议中心举办。

据了解，此次博览会将继续秉承“感恩、关爱、服务、发展”的宗旨，围绕养老服务业发展新需求，进一步发挥社会组织调动社会资源、凝智聚力的优势，提高服务社会、服务行业能力。

此次博览会顺应目前我国养老服务业快速发展的需求，设立了国际养老服务品牌展区、国内养老服务品牌展区、SSIDC养老服务信息化展区、养老服务人才培训展区、中医健康服务展区、文化服务展区和各级相关社会组织展示展区，并聚合国际社会优质资源举办论坛和相关活动，搭建平台、加快融合、推动创新、促进发展，为致力于进入养老服务行业的企业拓展市场、提升品牌影响力提供平台和契机。

本届博览会共设9个展区，将有220多家来自20多个国家和地区的社会组织、机构及企业参展；同期将举办第八届中国养老服务业发展论坛及6个分论坛及相关活动。

本届博览会有五大亮点：

亮点一：养老服务理论和实践成果再度创新

主论坛聚焦“十三五”国家老龄事业发展与养老服务体系建设及建立多元化养老服务模式主题，来自于国内外的政府部门、行业管理部门的负责人积极建言献策，共商推动养老服务业创新发展大计。与各展区相配套的分论坛重点聚焦国家推进职业教育改革在养老服务领域推出1+X职业技能等级证书试点项目宣传推广、养老服务品牌建设与推广、养老服务信息技术创新、老年康复与健康管理、社区居家养老服务、老年中医健康服务等主题，汇聚国内外专家学者、实务工作者深入展开最新理论研究和创新实践经验交流，为与会者提供成果分享。

亮点二：国际合作广泛深入

本届博览会在国际老龄联合会（IFA）和法国、荷兰、加拿大、澳大利亚等国驻华使馆的大力支持下，俄罗斯老年和老年病学协会、法中老年护理服务合作协会、德国贝塔斯曼教育集团、意大利蒙塞拉特基金会、日本日医学馆株式会社和来自北美洲、欧洲、亚洲的养老服务企业积极参展参会，继续探索国际品牌在中国落地的合作机制，进一步呈现中国养老服务业良好的开放与融合发展态势。

亮点三：国内养老服务品牌日臻成熟

本届博览会将继续推出中国特色的多形式、多元化、多层次的养老服务新模式，重点推出“百家中国自主养老服务品牌”“30家自主设计生产设施设备用品品牌企业”，集中展示中国养老服务品牌培育的丰硕成果。

亮点四：积极推进1+X证书制度试点在养老服务领域创新融合

本届博览会认真贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，积极配合国家关于推进职业教育改革、加快养老服务领域职业教育现代化进程的重大决策，设置了职业教育人才培养展区，杭州师范大学、长沙民政职业技术学院、北京社会保障学院、北京大学医大时代教育、中职教育集团等专业院校和职业教育培训企业积极参展参会；同时，中国社会福利与养老协会北京中福长者文化科技有限公司作为老年照护职业技能等级证书试点项目的牵头单位，专题组织了教育部1+X职业技能等级证书试点项目推介与专业人才队伍建设主题论坛，由国内外职业教育培训机构、1+X老年照护职业技能等级证书试点单位代表，重点介绍1+X职业能力等级证书试点项目在养老服务领域推进的重大意义、项目推进计划，以广泛宣传和动员养老服务行业了解试点项目，共同参与试点项目，积极投身养老服务领域人才队伍建设。

亮点五：社区中医健康养老服务标准化试点正式启动

本届博览会将举办“老年中医保健服务与标准化建设主题论坛”，重点推出由中国社会福利与养老服务协会团体标准技术委员会牵头、中医健康服务分会共同研究制订的团体标准——《社区老年中医健康驿站系列标准》，正式启动该系列标准首批试点工作，积极探讨在社区开展中医健康服务标准化试点建设的创新模式，为养老服务领域贯彻落实国家有关深入推进社区居家服务、医养结合服务的政策提供落地实践经验。