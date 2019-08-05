中新药业：注重产品研发 在传承中加快创新

近年来，我国高度重视和大力支持中医药事业发展，将中医药作为独特的卫生资源，潜力巨大的经济资源，具有原创优势的科技资源，优秀的文化资源和重要的生态资源进行战略谋划、统筹部署。

在业内人士看来，中医药发展迎来了天时、地利、人和的历史性机遇。我国将学习借鉴各种现代文明成果，坚持古为今用，推进中医药现代化，切实把中医药继承好、发展好、利用好，使之与现代健康理念相融相通。对此，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称中新药业）党委书记、董事长李立群指出，中药文化已有几千年的历史，从企业来讲，应将其进一步发扬光大，惠及更多的老百姓。

发挥自身优势 让老百姓吃上放心药

据了解，以中药创新为特色的中新药业，是天津医药集团旗下的核心制药企业，其旗下的速效救心丸、通脉养心丸、胃肠安丸、心肺消炎丸已形成了完整的产品链。近年来，中新药业一直致力于中医药业的研究推广，但还有很大提升空间，在充分发挥自身优势情况下，以目前拥有的500个药品批文为基础，中新药业将不断弥补市场空白。

在谈到我国正全力推动中医药国际化，企业应如何对中医药专利技术进行保护时，李立群认为，最主要的还是要发扬中医药的优势，企业要不断的发展，才能保护自己的产品。“一方面，要在学术上进一步深化中医药的理论根据，另一方面要从产品品种上不断更新换代。一款中药新药从研发到上市，大概需要5年时间，这包括3年的临床实验期。以速效救心丸为例，目前我们要在现有基础上，以5年为一个周期，将其进一步升级。只有经过不断的升级换代，才能提速竞争，这是保护中药专利技术最好的方法。”

“创新传承的同时，不能破坏中药的基础理论。无论怎样创新，都要在保留原有精华的情况下，融入新的思路和新的观念。企业应在加快新品研制速度的同时，进一步加大市场开发力度，让产品惠及到更多的老百姓。在中新药业销量可观的众多药品中，大家对速效救心丸更为熟知，老百姓对于它们的认可度都非常高。而且在措施得当的情况下，企业打造的多款大单品可以更好地为民服务。”李立群特别强调，对于企业来说，没有创新就是停滞不前，将会形成最大的危机。此外，法律的支撑和保护对于中医药创新传承也非常重要。

“目前，为促进中医药的传承发展，国家出台了系列相应政策，这说明了我国对于中医药的高度重视。作为中医药国企，要承担国家赋予我们的政治职责，研制出更好的创新药且合理定价，让老百姓吃上便宜的放心药，这也是中新药业一直在坚持的。”李立群表示，中医药企业应在“健康中国战略”中发挥积极的作用。

转变传统观念 注重产品自主研发

传承和创新发展中医药是时代赋予中医药人的使命和责任。去年国家中医药管理部门在“关于印发《2018年中医药工作要点》的通知”中指出，要深化中医药科技体制改革。实施重点研发计划“中医药现代化”专项，吸收融合多学科前沿技术，在技术攻关等方面实现突破。

据中新药业相关人士介绍，近年来，中新药业注重产品自主研发的同时，根据自身需要选择优化世界最先进的设备和技术。与德国沃尔曼公司进行合作，在引进设备的基础上，研发出具有自主知识产权的先进设备，创造性地将超微粉碎技术、低温动态逆流提取技术等中药现代化关键技术集成到了现有产品的制备过程中，形成了中新药业全国领先的中药现代化工艺流程，实现了生产程控化、输送管道化、包装机电化、检测自动化。在大品种群科技支撑方面成效卓著，清咽滴丸、藿香正气软胶囊等10个品种先后列入天津市中药大品种群系统开发项目。在研发能力建设方面，技术中心承担并完成了国家发改委技术中心创新能力建设项目，与众多外部社会资源一起，构筑了公司以中药大品种二次开发为主线的科技支撑和创新体系。

“技术储备是中药发展的关键要素之一，这与设备的现代化和智能化密切相关。中新药业使用的设备都是国际制药业中的顶尖设备，可以做到十年不落伍。此外，在挑选合作伙伴方面，我们也转变了观念。现在与其他企业进行合作，合作点是只要第一不要第二，无论是设备合作，还是包装和中介服务机构合作，都要找顶尖企业，目的是可以共同提升。”在李立群看来，中医药企业要想充分做到创新发展，必须要转变传统观念。

“我们现有的研发力量包括一个国家级和四个市级研究院。以前研究院力量比较分散，而且不接地气，如今针对市场需求，正在改进现有工艺，进行转型。我们的研发投入现在是3.5%左右，目前还在强力推进，希望能够达到8%至10%左右。”在谈到研发投入时，李立群的回答中饱含期待，他表示未来一定还要继续加大投入。

中西药要合作共进 企业应居安思危

有业内人士指出，在我国,中医药是大健康产业的重要资源,中医“治未病”理念符合大健康市场需求,大健康概念的普及必将为中医药产业发展带来诸多机遇。中医治疗慢性病具有一定的优势,费用相对低廉,特别是注重人体功能的整体调节。联合西药治疗加预防是发挥中药优势、扩大中药份额的最好方法。

作为我国传统的中医药企业的“领军人”，当被问及如何看待中药和西药的不同时，李立群的回答，让人感觉到了他对中医药的独特见解。“西药有点‘骨感’，中药有点‘柔软’。”他进一步解释说，“中药和西药各有各的特点，两者的文化和理论支撑不同。中医药文化是瑰宝，是非常宝贵的资源，它和西医不冲突，面临的是合作共进、如何互补的问题。而且,中医药文化的发掘和潜能是无限的。”

随着我国经济的发展，中医药企业的地位和作用也愈显重要，随之而来的风险也逐渐增大。加之近来一些中医药企业的负面新闻时有曝出，作为老牌国企的中新药业该如何应对？

“我们现在的风险防范意识非常强，前几天还就此问题开会，要求各下属企业都要考虑如何避免风险。做国企，最重要的就是规范经营，所以出现类似问题企业相同风险的机率较低。在企业特别规范的情况下，有些事就会见效慢一些，但我认为‘慢一些实际是快’。” 李立群一针见血地指出，企业如果发展太快，反而容易出问题。一旦因为问题倒下去，可能一、两年甚至十年也“翻不了身”。他进一步指出，“风险防控要提升员工的合规合法理念，出现问题时要尽快解决。另外，企业内部要建立防控风险机制，进行质量管控。例如，在财务方面，我们会借助顶尖会计师事务所；在质量方面，我们委托的质量监控部门，是国家承认的最好的质监部门，非常严谨。”

李立群表示，面向未来，中新药业将继续秉承“天人同序，惠福民生”的核心理念，践行“务实、创新、诚信、尽责”的企业精神，坚持“中药创新，笃行致远”的发展方针，向着打造“品质中新”的战略愿景不断迈进。 （董童）