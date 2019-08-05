人民网携手酷我音乐再度起航 互联网新形势引领全民健康

全面健康是实现全民小康的重要环节，也是实现中华民族伟大复兴梦的重要任务。在此背景下，人民网·人民健康在2019年利用“广场”这一独特城市要素，为全民健身营造良好的舆论氛围，鼓励更广泛更年轻的受众“动起来”，宣传全民健身战略意义。特地打造“人民广场舞大赛”，酷我音乐作为本次活动（上海站）“与你合拍”的媒体技术支持，利用互联网最新颖的方式推动2019人民广场舞大赛的传播与发展。

酷我音乐作为国内顶尖的在线数字音乐平台，一直致力于通过国际前沿的音频技术为用户提供个性化、多元化的体验。并一直以互联网新形势带动全民发展，将营造欢乐祥和的社会环境为己任，为公众娱乐打造更多可能性。此次酷我音乐依托2018年人民广场舞大赛的成功经验和活动影响力，为吸引更多的年龄层和消费人群参与其中，特此设置支线活动“与你合拍”活动，用“直播互动”突破人民广场舞大赛新格局。

据媒体报道，在2018年由人民网·人民健康主办的“2018人民广场舞大赛”历经北京、上海等全国多个大型城市共12个赛区举行。在为期三个月的比赛中共吸引了18000名选手直接参赛，线下影响受众超过500万，深受广大群众喜爱。

在此次2019年上海颛桥万达广场上海站总决赛“与你合拍”环节中，酷我音乐作为媒体技术支持，在酷我聚星提供大赛直播平台，在现场打造活动舞台。还邀请酷我人气主播在现场开设直播间与人气直播连线，双方以PK的方式进行互动。在当天酷我音乐主播除与现场观众互动外，还教现场观众跳一些简单的舞蹈曲目。除了对直播有了解的年轻受众积极参与其中，很多中老年群体也在现场与主播PK舞技。

据悉，“与你合拍”活动在深圳举办首场便引来了轰动，活动当天直播关注度高达10万，参与人员络绎不绝人声高涨。现场盛况也通过酷我音乐直播平台辐射到全国各个城市，达到了空前盛况的影响力，全面展示了城市的现代与开放融合。彻底达到了传播正能量积极践行音乐文化，助力国人生活品质提升的目标。

酷我音乐如今已经具备了引导文化潮流趋势的能力，在用户广度和优质内容的基础上，助力国家文化发展的同时也满足了全民的娱乐需求。对于年轻人来说这是时尚潮流的风向标，对于中老年来说积极参与其中就是紧跟潮流步伐的娱乐心态。此次与人民网的联手也实现了增量价值，达到了吸引更多各个年龄段人群参与到全民健身热潮中的目的，共同开启了全民健康舞动的新浪潮。