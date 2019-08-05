三生（中国）出席中国健康产业媒企融合发展论坛

2019年7月27日，由中国保健协会与央广传媒发展总公司共同主办的“2019中国健康产业媒企融合发展论坛”在北京隆重召开。本次论坛积极响应党和国家号召，提出了健康产业与媒体融合发展的新思路，为新时代健康产业诚信体系建设和品牌战略升级，形成产业新格局的大趋势，推动行业高质量的向前发展指明了方向，是一次媒企之间卓有成效的成功对话。

论坛以“新趋势 新融合 新发展”为主题，吸引了近100家大健康产业企业参加，三生（中国）运营副总裁韩波受邀出席论坛，与近300名行业从业人员就企业与媒体如何共存共赢，如何营造良好的营商环境，如何提升行业美誉度，重塑行业信心等话题，进行了探讨。

大咖云集，探讨健康产业媒企融合

与会的政府部门领导、企业和媒体嘉宾从“健康中国2019-2030实施规划”，健康行业的长效监管和规范发展、消费者权益有效保障、媒体的新传播生态、媒企关系、保护企业品牌等六大话题做了精彩的主旨演讲。希望借助央广传媒及各大主流媒体的力量，为大健康产业正本清源，扬优抑劣，弘扬保健品行业的清风正气，提升行业优秀企业的美誉度，打造行业整体信誉度，重塑行业自信为“实施健康中国行动，提高全民健康水平”推动健康产业前行做出贡献。

中国保健协会理事长、国务院参事室特约研究员秦小明致辞

中国保健协会理事长、国务院参事室特约研究员秦小明女士强调：“保健产业的企业要继续以健康目标引领高质量的发展，以科技创新促进发展，以成果转化带动发展。企业作为市场的主体，要满足社会不同层次的需求，满足各年龄组和不同健康状态人群健康产品的需求。

央广传媒发展总公司董事长兼总经理王跃进致辞

央广传媒发展总公司董事长兼总经理王跃进说：“作为中国国家广播电台，央广坚守国家媒体的站位，坚持正确的舆论导向，持续优化广告的传播环境，为优秀的企业和品牌提供高价值的传播平台。”

中国记协原党组书记、常务副主席翟惠生

中国记协原党组书记、常务副主席翟惠生希望保健行业不忘初心，始终将服务大众健康作为发展的目标，而媒体则忠于真实，对健康行业进行客观公正的评判，实现两个行业的共生共荣。

中国消费者协会副会长兼秘书长朱剑桥

中国消费者协会副会长兼秘书长朱剑桥认为，健康行业良性发展需要做到信息披露真实全面，满足消费者的知情权；要加强消费体系的信用建设，重视消费者的诉求。

中国行业报协会执行秘书长、中国保健协会品牌战略分会会长刘灿国

中国行业报协会执行秘书长、中国保健协会品牌战略分会会长刘灿国说：以媒体关系是企业的生命线，是战略安全。”

打造全生态链健康产业集群 三生进入2.0阶段

三生（中国）营运副总裁韩波接受央广传媒专访

会议期间，三生（中国）营运副总裁韩波在接受央广传媒的专访时表示，《健康中国2019-2030》行动规划等重要文件的出台，预示着我国已经从传统的“以治疗疾病为中心”的1.0时代，进入以“健康管理为中心”的2.0 时代，有效整合优势资源、开创一站式、专业化、定制化的健康管理服务将是未来健康服务产业的最大增长点。基于这样的判断，三生（中国）从一家提供衣食住行的健康产品企业，升级为全生态链健康产业集群，通过不断吸纳全产业链相关资源，整合三生原有的健康产品和营销网络优势资源，三生（中国）目前开创了“全生态2.0商业模式”。这一模式以 “测、调、保、疗、养”健康管理服务为核心、以健康云大数据分析为支撑的商业生态系统，将为广大消费者提供精准的一站式健康管理服务，创造最佳创业平台，并不断吸纳大健康产业中的优势资源，打造全生态链健康产业集群。

早在数年以前，三生（中国）就整合全球健康领域的各方资源，开展产业布局，形成一整条涵盖原材料基地、生产制造基地、营销服务等在内的完整的产业链；实现了供应链和市场的全球化，将法国、德国、加拿大等全球优质资源“收编囊中”。目前，来自北极圈的VIK75深海鲑鱼油即将上市，该产品是三生公司携手全球唯一在北极圈内拥有鱼油加工厂的诺德拉克斯（nordlaks）工厂共同面向全球推出的首款天然鱼油健康产品，从北极圈深海活鱼到提炼成新鲜的鱼油，只需75分钟，能够最大程度地保鲜，避免有益成分被氧化，保证了产品的活性。

聚焦中药养生，弘扬中医事业发展

十八大以来，我国高度重视中华优秀传统医药文化的传承发展，明确提出“着力推动中医药振兴发展”，并从国家战略的高度对中医药发展进行全面谋划和系统部署，明确了发展中医药事业的指导思想和目标任务，为推动中医药振兴发展指明了方向。

近年来，三生将中药养生作为发展的立足点之一，与浙江省中药研究所、中国中医科学院等在内的知名机构合作，将传统中医理论与现代医学科技结合，提出了以身心平衡为核心的差异化定位：精益中药养生，生命素养管理。借助省中药所、中医科学院强大的科研实力，不仅能研发出优质的产品奉献给消费者，更有利于高度的文化自信推动中医药振兴发展，弘扬我国中医事业的发展。

韩波副总裁提到，我们要坚守住初心，树立起牢固的底线意识，以品质说话，以真心服务，以规范发展，以诚信立足，以实力竞争，承担起企业应尽的社会责任，用实际行动来促进行业的健康发展。