以“互联网+”为抓手 水滴保险商城助推保险走进民心

7月31日，中国人民银行金融消费权益保护局发布《2019 年消费者金融素养调查简要报告》（以下简称“报告”）。报告显示，从消费者金融知识水平看，老百姓最薄弱的金融知识版块为保险，消费者的平均正确率为53.99%。

受互联网等新技术的影响，金融行业中支付、财富管理、借贷领域通过各种数字化渠道大面积且迅速的融入到老百姓的日常生活中，认知度较高。相比之下，互联网化程度滞后的保险，认知度最低。

因此，保险业要走进人民心中去，就需要使用好“互联网”这个抓手，扩大影响力。国内领先的互联网保险经纪平台“水滴保险商城”的一组用户数据表明，线上渠道是用户比较偏爱的购险渠道，其中，综合性的（第三方）保险网络中介平台以26%的占比成为用户最喜欢的投保渠道。

过去，一二线城市的用户对保险的保障性有较多认识，但三四五线及以下地区的老百姓对保险的了解则要少一些。因此，保险行业应该更加关注边缘和下沉用户,进入到过去保险公司代理人没有覆盖全面的地方，让中小城市和农村的群众了解保险、关注保险。

水滴保险商城总经理杨光认为：“互联网保险如果想更好地服务更多的潜在用户,触角就应该更加边缘和下沉, 不管是降低门槛还是场景教育，这些本来就是互联网渠道应该发挥出的优势。”数据显示，水滴保险商城的用户有67%来自三四线及以下城市，这些下沉市场的用户,是过去传统保险公司比较难触达的群体，也是最需要保险的人群。

保险作为一份温暖坚定的保障，既要尽可能的覆盖到大多数老百姓，又要尽可能为他们提供合理、合适的保险服务。这也是水滴保险商城正在努力的方向，致力于为人民群众提供更加人性化的服务。

在险种的设置方面，水滴保险商城面向“上有老下有小”的家庭用户，不仅推出了以家庭为单位的保险产品，还针对不同年龄段的家庭成员定制不同的产品。如面向少儿群体的“少儿门诊险”，面向老年人群体的国内首份“老年百万医疗险”等，全年龄段全人身险种，在一个平台上，能够为用户提供较为完善的家庭保险产品配置。同时，让用户避免将保单分散在过多的渠道，更方便进行便捷的保单管理，一站式地解决投保和保单管理的需求。

在保险产品推广方面，杨光强调“要帮用户做减法”，要将保单上繁复的条款讲清楚、说明白，做到：产品标准化，避免捆绑销售，增值服务后置；核保自动化，在线完成审核流程，方便用户投保；条款通俗化，用老百姓能读懂的白话来阐述；流程简约化，从用户体验出发，优化投保流程；产品碎片化，从年缴到月缴，降低投保门槛等等。

在购险后的服务方面，真正起到保险经纪人的角色作用，想保民之所想，急保民之所急，要对投保人的需求给予真诚、周到的关怀。今年2月，水滴保险商城全面实现所有产品的在线理赔，为用户提供“一对一专属理赔顾问”指导，用户不仅可以一键报案，还可以随时查看自己的理赔状态，免除了线下递交资料的麻烦，提升了用户的体验。同时，平台上部分产品开放“随时退保”功能，保障用户的合法权益。接下来，水滴将与保险公司继续完善用户加保、保全、理赔甚至退保等环节的全流程服务。

为了更好的服务用户，水滴保险商城自2018年底开始举办全国范围的用户见面会，了解用户需求，解答用户疑问，在全国多个城市开展这种高频次的用户交流活动，搭建起与用户沟通的良性渠道，真正从互联网走到用户身边去，扭转过去人们对保险的刻板印象。“比起多卖一份保险,帮助用户建立起正确的保险消费观更有意义”杨光说。

此外，水滴保险商城还通过公益事业普及保险知识，助推提升保险影响力。2019年初，水滴曾联合太平财险走进安徽六安，探索健康扶贫、保险扶贫新机制；2018年初，联合青年演员关晓彤发起“说走就走·带爱回家”关爱大学生公益活动；同期，联合人保集团为大理南涧县教职工及学生10000人次捐赠意外险等，后续还曾发起“省钱爱自己”、“粉红丝带”等系列品牌公益活动，为用户深度普及保险保障意识。

水滴保险商城是水滴公司于2017年5月推出的互联网人身健康险严选平台，拥有国务院银保监会批复的全国性保险经纪牌照。今年6月12日，水滴保险商城完成了品牌升级，开创了互联网保险商城的崭新模式，对用户而言，商城意味着可供选择的保险产品更多，同时能够享受到的服务也会更加全面；对保司而言，未来的合作将聚焦保险供给侧改革，让更多用户享受到普惠的保险服务。目前，水滴保险商城已与国内超过60家知名保险公司达成合作，推出超过80款高性价比优质保险产品，平台保障用户超过1200万。

水滴保险商城所在的水滴公司通过筹款、互助和保险业务为中国老百姓提供多级健康保障体系，打造全方位的医疗支付和服务平台，为不同人群创造价值。水滴公司CEO沈鹏曾表示，“水滴存在的意义在于降低老百姓因病致贫、因病返贫的机率，让更多的家庭拥有保障。”未来，水滴保险商城将继续推出优质普惠的保险产品和服务，以“保障亿万家庭”为使命，用互联网科技助推广大人民群众有保可医，推动保险更普惠。（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）