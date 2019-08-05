20年坚持做一杯好奶，蒙牛供应链管理是如何炼成的？

1999年，蒙牛从一间53平方米的出租房里起步，经过20年艰苦奋斗，成功跻身全球乳业十强，实现了“草原牛”“中国牛”到“世界牛”的跨越式发展。

乳业是一个特殊行业，产业链长，涉及种植业、畜牧业、工业和服务业等多个环节。一杯好牛奶从牧场到餐桌，没有严格的供应链管理系统是无法保证乳品的质量安全和产品品质的。二十年来，蒙牛的供应链管理从创业之初的“先建市场，后建工厂”策略，快速进化为一套完善的奶源、仓储、配送的智慧化供应链管理系统，也为中国乳业供应链管理提供了宝贵的经验。

奶源管理，供应链管理的根本

乳品品质第一决定要素是奶源，“得奶源者得天下”。在公司成立之初，蒙牛创始团队就十分重视奶源管理，并清醒的认识到奶源的可持续发展，直接关系到蒙牛乳业可持续生态圈的建设和发展。

经过十来年的摸索，蒙牛在发展过程中逐步确立了可持续发展的奶源管理策略，积极布局上游优质奶源资源，创新奶源管理模式。从2002年开始，蒙牛先后帮助合作牧场实现了六次产业升级：2002-2006年从分户饲养到户户送奶；2003-2006年从分户饲养到集中挤奶；2007-2008年实现了奶源采集的机械化；2009-2013年小户变大户，集约化牧场取代个体奶户的供奶，实现了牧业产业的规模化经营，牧业生产由小农生产的自然经济迈入工业化生产；2013-2016年实现了牧场养殖的现代化，蒙牛在伙伴牧场推广全混合日粮（TMR）技术，奶牛单产可实现30%的提升。TMR实现了产业发展由粗放型向集约型的转变，奶牛养殖业由工业化向现代化转变，建成现代化牧场。

近年来，蒙牛成立了奶源事业部进行统一管理，通过整合布局国内外产业链资源，打造高品质奶源。在公司内部，蒙牛聚焦“升质量、降成本、优结构、理节奏、调布局”，提升奶源综合竞争力，推进奶源供给改革和产品创新，实现源头的可持续发展。

（现代牧业规模化牧场）

20岁的蒙牛已经形成了成熟的奶源管理发展战略，建立起奶源管理模式领先和奶源资源布局领先的发展护城河。一方面，蒙牛借鉴新西兰AsureQuality（安硕)的国际食品安全标准质量认证体系和普华永道的技术支持和专家经验，建立“蒙牛食品安全质量保障标准。这套标准包含从牧场原料、动物健康、饲养管理、原奶的采集、挤奶设备清洗、运输管理，及牧场环境保护等各个环节。从国外引进到企业内转化升级、开发标准化保障评估体系，最终成为建立中国版牧场标准的基础。另一方面，蒙牛在奶牛养殖业普遍低迷的情况下，相继对中国最大的原奶生产商现代牧业、最大的有机奶供应商圣牧高科、大型国际全产业链乳业公司富源国际进行战略投资，确保得到优质原奶供应。品牌牧场已经成为蒙牛高品质产品的核心支柱。

智慧供应链，强大的中枢系统

对于乳业来说，上游供应链管理解决的是奶资源发展粗放、奶源储备的问题，中下游供应链管理需要面对的问题可能更棘手。一方面，各种乳制品的保质期和生命周期存在着差异，导致奶粉、巴氏消毒奶、低温酸奶、UHT奶、冰淇淋等不同形态的产品有着显著不同的服务半径，库存管理一直是乳业成本控制和发展效率的平衡难题。另一方面，中国乳品消费市场存在着明显的地域差异和供需不匹配问题，消费市场南方大于北方、沿海大于内陆。蒙牛一开始采取“北奶南运”的解决方案，此后则陆续建立起38个生产基地，构建起覆盖全国的生产网络。

在早期，蒙牛与其他企业一样，在协同计划、排产、仓储、物流等等不同环节出现了内部各个环节的问题，缺乏全局的统筹优化，导致浪费了很多成本。数字化转型成为蒙牛提升供应链管理效率的重要手段。2013年至2014年，蒙牛开始在集团内部实施了SAP的ERP系统，并同步实施了CRM，实现了产供销一体化、财务业务一体化以及产品质量信息化。2015至2016年，迅速推广ERP，建设财务共享，搭建BI平台基础和商业智能分析体系。2017年开始，蒙牛优化战略资源布局，围绕数字化核心关键词，建设端到端的数字化基础，建立数据模型和数据洞察，开始推广智慧供应链。

（蒙牛智能工厂数字化管理大屏）

蒙牛智慧供应链是战略决策到战术执行，两者相辅相成，战略方面包含布局优化和需求预测，战术执行包含精准排产和智能订单：战略上智慧供应链可以全面优化布局实现牧场、工厂、仓储、客户以及结合经销商、商品、促销、仓库、发货实现全方位全流程的战略管理升级；战术上智慧供应链可以结合大数据制定科学合理的库存与销售计划提高经营效率。蒙牛目前正在冲击“2020双千亿”目标，最根本的就是要依靠智慧供应链系统改变整个业务的思维模式，加快建设蒙牛的数字化能力，使其在整体的运营效率提升、消费者洞察以及持续改进、研发新品等层面发挥最大的应用效能。其中，重点是端到端的数字洞察，缩短传统的长链条式供应链管理，直接建立起蒙牛跟消费者互动联系，持续改进研发新产品，全面加强蒙牛整体运营效率的提升。

目前，蒙牛积极推动智能化工厂建设，已经跟西门子等国外企业合作，建立了LIMS系统，将蒙牛在全中国将近33个生产基地所有的检测设备全部连上互联网。数据中心每天检测到几十万条数据，真实的反应了乳制品的生产情况。在运输环节，蒙牛大力推动智能物流；在销售环节，则用“智网系统”来跟整个物流生产进行全方位的数字连接。得益于整套数字化体系的高效敏捷，蒙牛销售端逐渐实现“T+1”甚至“T+0”模式，即一杯牛奶从出厂到上货架，只需要一天甚至当天上架，全方位的提升了产品质量和食品安全。

二十年供应链管理不断进化，是蒙牛二十岁成长历程的一个缩影。蒙牛总裁卢敏放曾表示，过去很长一段时间里，都是欧美等发达国家向中国输出技术标准、先进设备，如今越来越多的欧美乳业相关企业来到中国、来到蒙牛了解中国乳业发展情况。传统的产业创新方式节奏放缓，信息技术又给传统产业打开破坏式创新的窗口，这些前所未有的变化正将乳业发展带入一个全新的发展时期。

以蒙牛为代表的中国乳品企业，背靠全球最大的消费市场，不断打磨供应链管理水平，提升产品品质和品牌形象。下一个二十年，我们或将见证一段中国乳品企业不断走向全球的更光辉历程。